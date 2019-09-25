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    Фото

    Вспомнить все: как выглядели старые модели iPhone

    • Розсилка
    Вспомнить все: как выглядели старые модели iPhone

    Стремительная эволюция гаджетов в фото

    10 сентября Apple презентовала 11-е поколение «яблочных» смартфонов: в этом году компания выпустила три новые модели iPhone. И пока они стремительно раскупаются по всему миру, мы вспоминаем, как выглядели первые модели самого популярного телефона в мире – впервые он был выпущен в 2007 году!

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    Вспомнить все: как выглядели старые модели iPhone
    Вспомнить все: как выглядели старые модели iPhone
    Вспомнить все: как выглядели старые модели iPhone
    Вспомнить все: как выглядели старые модели iPhone
    Вспомнить все: как выглядели старые модели iPhone
    Вспомнить все: как выглядели старые модели iPhone
    Вспомнить все: как выглядели старые модели iPhone
    Вспомнить все: как выглядели старые модели iPhone
    Вспомнить все: как выглядели старые модели iPhone
    Вспомнить все: как выглядели старые модели iPhone
    Вспомнить все: как выглядели старые модели iPhone
    Вспомнить все: как выглядели старые модели iPhone
    Вспомнить все: как выглядели старые модели iPhone
    Вспомнить все: как выглядели старые модели iPhone
    Вспомнить все: как выглядели старые модели iPhone
    Вспомнить все: как выглядели старые модели iPhone
    Вспомнить все: как выглядели старые модели iPhone
    Вспомнить все: как выглядели старые модели iPhone
    Вспомнить все: как выглядели старые модели iPhone
    Вспомнить все: как выглядели старые модели iPhone
    Вспомнить все: как выглядели старые модели iPhone
    Вспомнить все: как выглядели старые модели iPhone
    Вспомнить все: как выглядели старые модели iPhone
    Вспомнить все: как выглядели старые модели iPhone
    Вспомнить все: как выглядели старые модели iPhone
    Вспомнить все: как выглядели старые модели iPhone
    Вспомнить все: как выглядели старые модели iPhone
    Вспомнить все: как выглядели старые модели iPhone
    Вспомнить все: как выглядели старые модели iPhone
    Вспомнить все: как выглядели старые модели iPhone
    Вспомнить все: как выглядели старые модели iPhone

    Напомним, чем порадовала Apple в этом году:

    • iPhone XI с двойной камерой, одна из которых ультраширокоугольная, экраном 6,1" и самым быстрым мобильным процессором A13 Bionic — от $699;
    • iPhone 11 Pro (5.8") с тремя камерами на 12 мегапикселей (обычной, телевик и ультраширокоугольной) – от $999;
    • iPhone 11 Pro Max (6.5") – от $1099;
    • Apple Watch Series 5 с новым always-on экраном, который работает на частоте 1 герц и позволяет всегда видеть циферблат – от $399;
    • iPad 7 поколения с 10,2-дюймовым дисплеем, чипом А10 Fusion и новым Smart Connector для умной клавиатуры – $329.
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