Вспомнить все: как выглядели старые модели iPhone



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Стремительная эволюция гаджетов в фото

10 сентября Apple презентовала 11-е поколение «яблочных» смартфонов: в этом году компания выпустила три новые модели iPhone. И пока они стремительно раскупаются по всему миру, мы вспоминаем, как выглядели первые модели самого популярного телефона в мире – впервые он был выпущен в 2007 году!

Напомним, чем порадовала Apple в этом году:

iPhone XI с двойной камерой, одна из которых ультраширокоугольная, экраном 6,1" и самым быстрым мобильным процессором A13 Bionic — от $699;

iPhone 11 Pro (5.8") с тремя камерами на 12 мегапикселей (обычной, телевик и ультраширокоугольной) – от $999;

iPhone 11 Pro Max (6.5") – от $1099;

Apple Watch Series 5 с новым always-on экраном, который работает на частоте 1 герц и позволяет всегда видеть циферблат – от $399;

iPad 7 поколения с 10,2-дюймовым дисплеем, чипом А10 Fusion и новым Smart Connector для умной клавиатуры – $329.

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