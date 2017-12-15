Вязанный поп-арт: Дизайнер из Швеции превращает поломанные вещи в произведения исскуства
- Вчора, 07:23
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Розсилка
messynessychic.com
Все то, что обычно оказывается в мусорном баке дизайнер превращает в арт-объекты
Вдохновением для творчества может послужить все, что угодно, даже старые вещи, которые, казалось бы, уже пора сдать в утиль. Дизайнер из Швеции вот уже пять лет с любовью собирает коллекцию винтажных вещей родом из 1970-х годов. Старые печатные машинки, пылесосы, миксеры и прочие бытовые предметы она украшает утонченной вышивкой. Результат – впечатляет.Автор этих чудесных арт-объектов – Улластина Викандер (Ulla-stina Wikander). Она трепетно относится к артефактам ушедшей эпохи и превращает их в образцы поп-арта. Все те вещи, которые люди просто выбрасывают как вышедшие из строя, она с любовью отыскивает на блошином рынке. Там же находит и старые гобелены. Приступая к работе, художница вначале выбирает орнамент или рисунок, который бы создал нужное настроение, а затем начинает «одевать» предметы. Обычно работа над небольшими вещами, такими, как телефон, например, занимает всего день, другие же инсталляции куда более трудоемки, на них может потребоваться несколько недель.
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Джерело: Культурология