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    Шоу-биз

    Обнаженная и вся в татуировках: Анджелина Джоли снялась в соблазнительном рекламном ролике

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    Анджелина Джоли&nbsp; - Обнаженная и вся в татуировках: Анджелина Джоли снялась в соблазнительном рекламном ролике
    Анджелина Джоли 
    Кадр из видеорилика

    44-летняя Анджелина Джоли приняла участие в новой рекламной кампании

    Голливудская актриса стала героиней ролика нового парфюма Mon Guerlain Intense.

    Завораживающая съемка проходила в Камбодже, актриса позировала обнаженной в постели в простынях из шелка. Автором видео стал оскароносный оператор Эммануэль Любецки.

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    Обнаженная и вся в татуировках: Анджелина Джоли снялась в соблазнительном рекламном ролике
    Обнаженная и вся в татуировках: Анджелина Джоли снялась в соблазнительном рекламном ролике
    Обнаженная и вся в татуировках: Анджелина Джоли снялась в соблазнительном рекламном ролике
    Обнаженная и вся в татуировках: Анджелина Джоли снялась в соблазнительном рекламном ролике
    Обнаженная и вся в татуировках: Анджелина Джоли снялась в соблазнительном рекламном ролике
    Обнаженная и вся в татуировках: Анджелина Джоли снялась в соблазнительном рекламном ролике
    Обнаженная и вся в татуировках: Анджелина Джоли снялась в соблазнительном рекламном ролике

    В начале видео Энджи нежится в постели, затем встает, показывая обнаженную спину, усыпанную татуировками. После этого актриса выходит в сад.

    Стоит отметить, что в последнее время Джоли балует своих поклонников сексапильными луками. Видимо, актриса наконец-то начала приходить в себя после развода с Брэдом Питтом.

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