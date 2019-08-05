Обнаженная и вся в татуировках: Анджелина Джоли снялась в соблазнительном рекламном ролике



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Анджелина Джоли Кадр из видеорилика

44-летняя Анджелина Джоли приняла участие в новой рекламной кампании

Голливудская актриса стала героиней ролика нового парфюма Mon Guerlain Intense.

Завораживающая съемка проходила в Камбодже, актриса позировала обнаженной в постели в простынях из шелка. Автором видео стал оскароносный оператор Эммануэль Любецки.

В начале видео Энджи нежится в постели, затем встает, показывая обнаженную спину, усыпанную татуировками. После этого актриса выходит в сад.

Стоит отметить, что в последнее время Джоли балует своих поклонников сексапильными луками. Видимо, актриса наконец-то начала приходить в себя после развода с Брэдом Питтом.