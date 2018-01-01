Художник создал правдивые комиксы о жизни со своей любимой собакой

Талантливый художник изобразил в своих иллюстрациях настоящую жизнь собачника

Эрез Задок — без сомнения талантливый художник, рисующий яркие и сочные комиксы, смотреть на которые одно удовольствие. Но помимо этого, он ещё и счастливый владелец собачки по имени Джой, которую он сделал героиней одной из серий своих работ. В этих иллюстрациях Эрез честно, но не без юмора, рассказывает о различных моментах жизни вместе с



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Талантливый художник изобразил в своих иллюстрациях настоящую жизнь собачника

Эрез Задок — без сомнения талантливый художник, рисующий яркие и сочные комиксы, смотреть на которые одно удовольствие. Но помимо этого, он ещё и счастливый владелец собачки по имени Джой, которую он сделал героиней одной из серий своих работ. В этих иллюстрациях Эрез честно, но не без юмора, рассказывает о различных моментах жизни вместе с Джой, и это не может не вызвать улыбку. Убедитесь сами!

Джерело: twizz.ru