  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото
    Фото

    Художник создал правдивые комиксы о жизни со своей любимой собакой

    Талантливый художник изобразил в своих иллюстрациях настоящую жизнь собачника
    Эрез Задок — без сомнения талантливый художник, рисующий яркие и сочные комиксы, смотреть на которые одно удовольствие. Но помимо этого, он ещё и счастливый владелец собачки по имени Джой, которую он сделал героиней одной из серий своих работ. В этих иллюстрациях Эрез честно, но не без юмора, рассказывает о различных моментах жизни вместе с
    • Сьогодні, 08:20
    • Розсилка

    Талантливый художник изобразил в своих иллюстрациях настоящую жизнь собачника

    Эрез Задок — без сомнения талантливый художник, рисующий яркие и сочные комиксы, смотреть на которые одно удовольствие. Но помимо этого, он ещё и счастливый владелец собачки по имени Джой, которую он сделал героиней одной из серий своих работ. В этих иллюстрациях Эрез честно, но не без юмора, рассказывает о различных моментах жизни вместе с Джой, и это не может не вызвать улыбку. Убедитесь сами! 

    1 з 16
    на весь екран згорнути
    Художник создал правдивые комиксы о жизни со своей любимой собакой
    Художник создал правдивые комиксы о жизни со своей любимой собакой
    Художник создал правдивые комиксы о жизни со своей любимой собакой
    Художник создал правдивые комиксы о жизни со своей любимой собакой
    Художник создал правдивые комиксы о жизни со своей любимой собакой
    Художник создал правдивые комиксы о жизни со своей любимой собакой
    Художник создал правдивые комиксы о жизни со своей любимой собакой
    Художник создал правдивые комиксы о жизни со своей любимой собакой
    Художник создал правдивые комиксы о жизни со своей любимой собакой
    Художник создал правдивые комиксы о жизни со своей любимой собакой
    Художник создал правдивые комиксы о жизни со своей любимой собакой
    Художник создал правдивые комиксы о жизни со своей любимой собакой
    Художник создал правдивые комиксы о жизни со своей любимой собакой
    Художник создал правдивые комиксы о жизни со своей любимой собакой
    Художник создал правдивые комиксы о жизни со своей любимой собакой

    Смотрите также: Отец четырех девочек показал, как ему живется


    Джерело: twizz.ru

    Читайте також
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ