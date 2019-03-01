Netflix выпустил трейлер сериала о пугающем будущем романтических отношений

Netflix выпустил трейлер нового научно-фантастического сериала «Осмос» (Osmosis), сюжет которого напоминает о других проектах Netflix — «Черном зеркале» и «Маньяке».

В Париже недалекого будущего люди, которые отчаянно хотят найти свою настоящую любовь, соглашаются принять участие в экспериментальном исследовании. Новое дейтинг-приложение обещает помочь найти вторую половинку с помощью сбора данных из головного мозга.

Однако в любом научном исследовании существует вероятность ошибки. «Иногда настоящая любовь дорого стоит. Ты готов за это заплатить?» — говорится в описании трейлера. Премьера сериала состоится на Netflix 29 марта.