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    Netflix выпустил трейлер сериала о пугающем будущем романтических отношений

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    Netflix выпустил трейлер сериала о пугающем будущем романтических отношений
    Engadget.com

    Сериал рассказывает об участниках экспериментального исследования, которые пытаются найти свою любовь с помощью науки

    Netflix выпустил трейлер нового научно-фантастического сериала «Осмос» (Osmosis), сюжет которого напоминает о других проектах Netflix — «Черном зеркале» и «Маньяке».

    В Париже недалекого будущего люди, которые отчаянно хотят найти свою настоящую любовь, соглашаются принять участие в экспериментальном исследовании. Новое дейтинг-приложение обещает помочь найти вторую половинку с помощью сбора данных из головного мозга.

    Однако в любом научном исследовании существует вероятность ошибки. «Иногда настоящая любовь дорого стоит. Ты готов за это заплатить?» — говорится в описании трейлера. Премьера сериала состоится на Netflix 29 марта.

    Джерело: Bird In Flight

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