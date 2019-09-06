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    Зе-депутат Скичко празднует годовщину свадьбы: трогательные фото

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    Зе-депутат Скичко празднует годовщину свадьбы: трогательные фото
    glamurchik.tochka.net

    Украинский телеведущий Александр Скичко и владелица элитного отеля Fairmont Grand Hotel Kyiv Елизавета Юрушева отметили вторую годовщину свадьбы

    Александр Скичко опубликовал в Instagram трогательное и милое фото, на котором он позирует вместе со своей женой Елизаветой Юрушевой. Этот снимок приурочен к годовщине из свадьбы - Александр и Елизавета женились 5 сентября 2017 года.

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    instagram.com/aleksandrskichko

    «5 лет назад я встретил девушку своей жизни, 2 года назад мы стали официально мужем и женой. Казалось бы, это совсем не много, эти цифры никак не впечатляют окружающих. Но за это время у нас произошло такое количество событий, что кажется, мы были вместе всегда!» - написал Скичко.

    Он также обратился к молодой супруге с трогательными словами.

    «Ты вдохновляешь меня на новые поступки! Ты поддерживаешь меня во всех начинаниях! Ты - мой мир! Люблю тебя!» - сказал нардеп.

    Церемония бракосочетания Александра и Елизаветы состоялась в Грузии. На сегодняшний день пара воспитывает славную малышку Тату. Также у Скичко есть сын от первого брака Даниил.

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    instagram.com/aleksandrskichko
    instagram.com/aleksandrskichko
    instagram.com/aleksandrskichko
    instagram.com/aleksandrskichko
    instagram.com/aleksandrskichko
    instagram.com/aleksandrskichko
    instagram.com/aleksandrskichko
    instagram.com/aleksandrskichko
    instagram.com/aleksandrskichko
    instagram.com/aleksandrskichko
    instagram.com/aleksandrskichko
    instagram.com/aleksandrskichko
    instagram.com/aleksandrskichko
    instagram.com/aleksandrskichko

    Реакция фолловеров не заставила себя ждать. Они тут же принялись поздравлять супругов с бумажной свадьбой: «Поздравляю! Берегите друг друга», «Вы невероятные! Поздравляем», «Вы очень красивая пара! Будьте счастливы».

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