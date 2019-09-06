Гендиректор ФК «Верес» фотографируется полуобнаженной



Розсилка ВІДПРАВИТИ

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Красиво умеют отдыхать не только футболисты, но и руководители клубов

Генеральный директор футбольного клуба «Верес», который в прошлом году выступал в украинской Премьер-лиге, вызвала бурное обсуждение своими фотографиями с морского отдыха.

В интернете одни болельщики отмечают роскошную внешность и изысканность Ирины Теслюк. Вторые указывают на бросающуюся в глаз искусственность красоты.

«Глядя на ее силиконовые губы и пластику очевидно, что она очень эффективный топ-менеджер и всего добилась сама», - в частности пишут юзеры.

Ранее Ирина Теслюк работала коммерческим директором клуба. Позже сменила на посту Виталия Мороза, который пришел на должность генерального директора несколько месяцев назад, после смены президента ФК «Верес».

На сегодняшний день она является единственной женщиной-руководительницей футбольного клуба в Украине. И вообще, подобных прецедентов было не так много. Вспоминается разве что, как работали на директорских должностях Александра Кравчук (стрыйская «Скала») и Татьяна Черная (житомирское «Полесье»).

«В мои обязанности входит полный контроль деятельности футбольного клуба «Верес», то есть единственное, во что я не вмешиваюсь, - это спортивный результат. Все остальные на мне», - рассказала Ирина в одном из интервью.

«Когда ты давно в коллективе - должностные рокировки не столь ощущаются, ты уже знаешь, что, куда и почему. Почему, в принципе, я на своем месте сейчас и почему мне доверили управление футбольным клубом? Потому что у меня есть такая черта характера как ответственность. Куда бы я ни пришла, я стараюсь контролировать все процессы, которые я вижу. Вот я прихожу куда-то, и мне нужно знать: «А это по сколько? А это как работает? А это где берется? А здесь почему так, а здесь почему не так?» Именно поэтому за пять лет я уже полностью изучила структуру футбольного клуба, знаю абсолютно все о его бюджет, расходы, которые могут быть поступления, где можно сэкономить, что где можно сделать лучше», - дополнила женщина.

Джерело: gazeta.ua