Звезда фильма «Человек-паук: Вдали от дома» стала героиней нового выпуска известного журнала



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Зендая примерила довольно необычные образы в новой фотосессии

23-летняя актриса объединилась с художницей Симоной Ли, чтобы презентовать ее персональную выставку в музее и поучаствовать в фотосессии для модного журнала. Зендая перевоплотилась в своеобразную инсталляцию, изображающую величественные скульптуры Симоны, созданные почтить свободу действий чернокожих женщин и подчеркнуть их врожденную силу.

На новых фотографиях для журнала звезда предстала в огромной юбке высотой более трех метров, выполненной из рафии. Все образы Зендаи в новой фотосессии вдохновлены известной работой скульптора, изображающей темнокожую женщину.

Интересно, что торс скульптуры напоминает и широкую юбку, и традиционный африканский дом одновременно. Даже прическа актрисы очень подходила к теме – ей сделали оригинальную укладку с косичками.

Целью проекта Симона называет поддержку темнокожих женщин в искусстве. Художница уверена, что Зендая прекрасно подходит для такой важной цели.

«Надеюсь, однажды я смогу открыть двери для людей, которые похожи на меня, и для людей, которые не похожи на меня», - признается актриса.

«Это одна из причин, почему работа Зендаи действительно захватывающая, потому что она настолько нетипична роли, которая отводится молодой чернокожей женщине», - прокомментировала работу актрисы Симона Ли.

Отметим, что сама Зендая не так давно столкнулась с дискриминацией. Многие поклонники киновселенной Marvel были против того, чтоб Мэри Джейн сыграла темнокожая актриса. Но этот факт не остановил девушку.

Джерело: joinfo.ua