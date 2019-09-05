Бритни Спирс кардинально сменила имидж



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Бритни Спирс

Поп-звезда, которую привыкли видеть платиновой блондинкой, неожиданно перекрасилась

37-летняя Бритни Спирс предстала перед поклонниками в новом образе. Ее светлые локоны, которые давно стали счастью ее звездного стиля, стали темными.

Бритни показала результат работы парикмахера. Она записала короткий ролик, для которого позировала в зеленом платье. Артистка строила смешные гримасы, демонстрируя прическу со всех сторон.

«Те же лица, такое же платье, новые волосы!!! Да, моя сестра вдохновила меня на темный цвет», – пояснила Спирс.