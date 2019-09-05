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    Шоу-биз

    Бритни Спирс кардинально сменила имидж

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    Бритни Спирс - Бритни Спирс кардинально сменила имидж
    Бритни Спирс

    Поп-звезда, которую привыкли видеть платиновой блондинкой, неожиданно перекрасилась

    37-летняя Бритни Спирс предстала перед поклонниками в новом образе. Ее светлые локоны, которые давно стали счастью ее звездного стиля, стали темными.

    Бритни показала результат работы парикмахера. Она записала короткий ролик, для которого позировала в зеленом платье. Артистка строила смешные гримасы, демонстрируя прическу со всех сторон.

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    Бритни Спирс кардинально сменила имидж
    Бритни Спирс кардинально сменила имидж
    Бритни Спирс кардинально сменила имидж
    Бритни Спирс кардинально сменила имидж
    Бритни Спирс кардинально сменила имидж
    Бритни Спирс кардинально сменила имидж
    Бритни Спирс кардинально сменила имидж
    Бритни Спирс кардинально сменила имидж
    Бритни Спирс кардинально сменила имидж
    Бритни Спирс кардинально сменила имидж
    Бритни Спирс кардинально сменила имидж
    Бритни Спирс кардинально сменила имидж
    Бритни Спирс кардинально сменила имидж
    Бритни Спирс кардинально сменила имидж
    Бритни Спирс кардинально сменила имидж
    Бритни Спирс кардинально сменила имидж
    Бритни Спирс кардинально сменила имидж
    Бритни Спирс кардинально сменила имидж
    Бритни Спирс кардинально сменила имидж
    Бритни Спирс кардинально сменила имидж
    Бритни Спирс кардинально сменила имидж
    Бритни Спирс кардинально сменила имидж
    Бритни Спирс кардинально сменила имидж
    Бритни Спирс кардинально сменила имидж
    Бритни Спирс кардинально сменила имидж
    Бритни Спирс кардинально сменила имидж
    Бритни Спирс кардинально сменила имидж
    Бритни Спирс кардинально сменила имидж
    Бритни Спирс кардинально сменила имидж

    «Те же лица, такое же платье, новые волосы!!! Да, моя сестра вдохновила меня на темный цвет», – пояснила Спирс.

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    Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

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