Пол Маккартни выпустил детскую книгу



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Пол Маккартни

Прозвище Grandude певцу дали его собственные

Сэр Пол Маккартни написал книжку для детей о приключениях бородатого старика и его четырех внуков с волшебным компасом, сообщает ВВС.

Иллюстрированное издание поступило в продажу 5 сентября. В издательстве Puffin, которое выпустило книгу, главного персонажа назвали «аналогом Мэри Поппинс в наши дни».

Книга экс-битла называется Hey Grandude!, что можно перевести как «Эй, дедуля!». В названии явно угадывается отсылка к знаменитой песне The Beatles – Hey Jude, которую Маккартни написал для сына Джона Леннона Джулиана, тяжело переживавшего развод родителей.