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    Шоу-биз

    Пол Маккартни выпустил детскую книгу

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    Пол Маккартни - Пол Маккартни выпустил детскую книгу
    Пол Маккартни

    Прозвище Grandude певцу дали его собственные

    Сэр Пол Маккартни написал книжку для детей о приключениях бородатого старика и его четырех внуков с волшебным компасом, сообщает ВВС.

    Иллюстрированное издание поступило в продажу 5 сентября. В издательстве Puffin, которое выпустило книгу, главного персонажа назвали «аналогом Мэри Поппинс в наши дни».

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    Пол Маккартни выпустил детскую книгу
    Пол Маккартни выпустил детскую книгу
    Пол Маккартни выпустил детскую книгу
    Пол Маккартни выпустил детскую книгу
    Пол Маккартни выпустил детскую книгу
    Пол Маккартни выпустил детскую книгу
    Пол Маккартни выпустил детскую книгу
    Пол Маккартни выпустил детскую книгу
    Пол Маккартни выпустил детскую книгу
    Пол Маккартни выпустил детскую книгу
    Пол Маккартни выпустил детскую книгу
    Пол Маккартни выпустил детскую книгу
    Пол Маккартни выпустил детскую книгу

    Книга экс-битла называется Hey Grandude!, что можно перевести как «Эй, дедуля!». В названии явно угадывается отсылка к знаменитой песне The Beatles – Hey Jude, которую Маккартни написал для сына Джона Леннона Джулиана, тяжело переживавшего развод родителей.

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