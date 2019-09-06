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    Шоу-биз

    Дауни-младший вернется в киновселенную Marvel

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    Роберт Дауни-младший - Дауни-младший вернется в киновселенную Marvel
    Роберт Дауни-младший

    В фильме «Мстители: Финал» его герой умер, но продюсеры придумали, как его вернуть

    Вышедший в апреле 2019 года фильм «Мстители: Финал» стал по сути лебединой песней для Железного человека и сыгравшего его актера Роберта Дауни-младшего. Персонаж, которого все так любили, героически погиб и никто уже не чаял вновь его увидеть. Между тем, американские СМИ сообщают, что Тони Старк все же продолжит свое существование во вселенной Marvel, правда, уже в несколько ином виде.

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    Дауни-младший вернется в киновселенную Marvel
    Дауни-младший вернется в киновселенную Marvel
    Дауни-младший вернется в киновселенную Marvel
    Дауни-младший вернется в киновселенную Marvel
    Дауни-младший вернется в киновселенную Marvel
    Дауни-младший вернется в киновселенную Marvel
    Дауни-младший вернется в киновселенную Marvel
    Дауни-младший вернется в киновселенную Marvel
    Дауни-младший вернется в киновселенную Marvel
    Дауни-младший вернется в киновселенную Marvel
    Дауни-младший вернется в киновселенную Marvel
    Дауни-младший вернется в киновселенную Marvel
    Дауни-младший вернется в киновселенную Marvel
    Дауни-младший вернется в киновселенную Marvel

    По некоторым данным, в сериале «Железное сердце» стримингового сервиса Disney+ появится новый персонаж – помощник вроде старого доброго Джарвиса. Говорить он будет голосом Тони Старка, соответственно, Роберту Дауни-младшему придется его озвучивать.

    Напомним, «Железное сердце» – сериал, где главным героем является гениальная девушка по имени Рири Уильямс. Именно она будет своего рода «наследницей» Тони Старка и продолжит бороться со злом вместо него.

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