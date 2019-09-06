«Угадайте, что это? Целлюлит!»: Деми Ловато показала неидеальную фигуру в бикини



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Деми Ловато Фото: instagram / ddlovato

Певица порадовала поклонников откровенным фото

27-летняя американская певица Деми Ловато Звезда призналась, что неоднократно ретушировала свое тело в фотошопе. После эмоционального откровения певица показала фигуру в купальнике без обработки.

Деми позировала в леопардовом бикини на фоне живописного пейзажа. «Это мой самый большой страх. Мое неотредактированное фото в бикини. Угадайте, что это? Целлюлит!» – написала Ловато.

Звезда канала Disney заявила, что устала маскировать свои недостатки. Она больше не хочет обманывать подписчиков неправдоподобными кадрами.

«В новой главе своей жизни я хочу предстать такой, какая я есть, а не пытаться соответствовать чьим-то стандартам», – отметила Деми.