«Угадайте, что это? Целлюлит!»: Деми Ловато показала неидеальную фигуру в бикини
Деми Ловато
Фото: instagram / ddlovato
Певица порадовала поклонников откровенным фото
27-летняя американская певица Деми Ловато Звезда призналась, что неоднократно ретушировала свое тело в фотошопе. После эмоционального откровения певица показала фигуру в купальнике без обработки.
Деми позировала в леопардовом бикини на фоне живописного пейзажа. «Это мой самый большой страх. Мое неотредактированное фото в бикини. Угадайте, что это? Целлюлит!» – написала Ловато.
Звезда канала Disney заявила, что устала маскировать свои недостатки. Она больше не хочет обманывать подписчиков неправдоподобными кадрами.
«В новой главе своей жизни я хочу предстать такой, какая я есть, а не пытаться соответствовать чьим-то стандартам», – отметила Деми.