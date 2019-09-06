  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Ангел и демон: Ирина Билык удивила поклонников

    • Розсилка
    Ангел и демон: Ирина Билык удивила поклонников
    tv.ua

    Популярная украинская певица попросила своих поклонников выбрать, какой ее образ им больше нравится

    В последнее время стиль Ирины Билык стал более сдержанным — платья летящего кроя, пиджаки и массивные украшения. Впрочем, совсем недавно артистка любила примерять более соблазнительные образы. 

    Так, на днях в ее блоге появилось архивное фото. На нем Ирина соблазнительно позирует в черном боди с откровенным декольте и колготах в сетку. Асимметричная стрижка и насыщенный макияж глаз с черными тенями завершили ее дерзкий аутфит. 

    69944330_722874208174504_8425295355744544441_n
    instagram.com/bilyk_iryna

    Также в публикацию певица добавила другое фото. На втором фото Билык предстала в нежном образе: в голубом платье в пол на одно плечо, которое идеально подчеркнуло ее тонкую талию, с венком из цветов на голове и макияжем.

    70012939_2690707864281268_839549293277673879_n
    instagram.com/bilyk_iryna

    В комментариях артистка поинтересовалась, что ее поклонникам нравится больше: 

    «Привет, дорогие! Готовлю для вас что-то новенькое, но нужен совет. Что ближе: 1 или 2?" – спросила Ирина у подписчиков. К слову, мнения поклонников разделились. А какой образ нравится больше вам?»

    «Ирина, на первом фото, это пародия на Maruv или как там ее. На 2-м фото русалка. У вас уже много было такого. Я бы еще что-то поискала. Какой-нибудь совершенно другой образ. Хочется вас видеть фирменной, модной, дорогой!!! Вы уже выросли из этого всего! Люблю вас!!!», «Ирина, вы очень красиво выглядите и в 1 и 2 образе. В первом – секси, во втором – романтично. Если что, мы вас любим в любом образе! А вы выбирайте и удивляйте!!!», «Когда увидела 1-ю фотографию так и сказала: «Ниче се!»... Дерзкая Билык. Крутой образ. 2-й более привычный просто. Нежность, светлость и доброта» – комментируют поклонники. 


    Джерело: fakty.ua

    Читайте також
    знаменитости фотография певица Maruv
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ