Ангел и демон: Ирина Билык удивила поклонников



Розсилка ВІДПРАВИТИ

tv.ua

Популярная украинская певица попросила своих поклонников выбрать, какой ее образ им больше нравится

В последнее время стиль Ирины Билык стал более сдержанным — платья летящего кроя, пиджаки и массивные украшения. Впрочем, совсем недавно артистка любила примерять более соблазнительные образы.

Так, на днях в ее блоге появилось архивное фото. На нем Ирина соблазнительно позирует в черном боди с откровенным декольте и колготах в сетку. Асимметричная стрижка и насыщенный макияж глаз с черными тенями завершили ее дерзкий аутфит.

instagram.com/bilyk_iryna

Также в публикацию певица добавила другое фото. На втором фото Билык предстала в нежном образе: в голубом платье в пол на одно плечо, которое идеально подчеркнуло ее тонкую талию, с венком из цветов на голове и макияжем.

instagram.com/bilyk_iryna

В комментариях артистка поинтересовалась, что ее поклонникам нравится больше:

«Привет, дорогие! Готовлю для вас что-то новенькое, но нужен совет. Что ближе: 1 или 2?" – спросила Ирина у подписчиков. К слову, мнения поклонников разделились. А какой образ нравится больше вам?»

«Ирина, на первом фото, это пародия на Maruv или как там ее. На 2-м фото русалка. У вас уже много было такого. Я бы еще что-то поискала. Какой-нибудь совершенно другой образ. Хочется вас видеть фирменной, модной, дорогой!!! Вы уже выросли из этого всего! Люблю вас!!!», «Ирина, вы очень красиво выглядите и в 1 и 2 образе. В первом – секси, во втором – романтично. Если что, мы вас любим в любом образе! А вы выбирайте и удивляйте!!!», «Когда увидела 1-ю фотографию так и сказала: «Ниче се!»... Дерзкая Билык. Крутой образ. 2-й более привычный просто. Нежность, светлость и доброта» – комментируют поклонники.





Джерело: fakty.ua