Ирена Карпа полностью обнажилась в горах



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Ирена Карпа instagram.com/qarpa/

Эпатажная жена потомка Гюго порадовала поклонников откровенным фото

Знаменитая украинская писательница Ирена Карпа, проживающая во Франции, оригинально сообщила о своем приезде в Украину. Она выложила обнаженное фото в горах. Компанию на фотографии ей составила собака Ная.

«Большая задница - для привлечения внимания. (Если че, то в роли фитнес-няши собака Ная. Эта скотина за 6 дней похода похудела и накачалась так, что уже гончие и борзые плачут от зависти. И я тоже, кстати. Мне бы так за неделю выигрывать мышцей, эх ...) Одним словом. Совсем скоро можно будет увидеться, обняться, выпить, съесть ...» – написала Ирена.

Напомним, осенью прошлого года Ирэна Карпа вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал потомок писателя Виктора Гюго.