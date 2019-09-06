  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Ирена Карпа полностью обнажилась в горах

    • Розсилка
    <p>Ирена Карпа</p> <p>instagram.com/qarpa/</p> - Ирена Карпа полностью обнажилась в горах

    Ирена Карпа

    instagram.com/qarpa/

    Эпатажная жена потомка Гюго порадовала поклонников откровенным фото

    Знаменитая украинская писательница Ирена Карпа, проживающая во Франции, оригинально сообщила о своем приезде в Украину. Она выложила обнаженное фото в горах. Компанию на фотографии ей составила собака Ная.

    1 з 10
    на весь екран згорнути
    Ирена Карпа полностью обнажилась в горах
    Ирена Карпа полностью обнажилась в горах
    Ирена Карпа полностью обнажилась в горах
    Ирена Карпа полностью обнажилась в горах
    Ирена Карпа полностью обнажилась в горах
    Ирена Карпа полностью обнажилась в горах
    Ирена Карпа полностью обнажилась в горах
    Ирена Карпа полностью обнажилась в горах
    Ирена Карпа полностью обнажилась в горах

    «Большая задница - для привлечения внимания. (Если че, то в роли фитнес-няши собака Ная. Эта скотина за 6 дней похода похудела и накачалась так, что уже гончие и борзые плачут от зависти. И я тоже, кстати. Мне бы так за неделю выигрывать мышцей, эх ...) Одним словом. Совсем скоро можно будет увидеться, обняться, выпить, съесть ...» – написала Ирена.

    Напомним, осенью прошлого года Ирэна Карпа вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал потомок писателя Виктора Гюго.

     Читайте также: «Трусы ужасные!»: Славу Каминскую раскритиковали за «ноги от ушей»

     

     

    знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ