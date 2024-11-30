Жінка встановила світовий рекорд, упіймавши величезного палтуса

У США жінка зловила палтуса вагою 15,3 кілограми

Жителька США встановила новий світовий рекорд, спіймавши в штаті Массачусетс атлантичного білокорого палтуса вагою 15,3 кілограми. Величезний улов попався Олександрі Спрінг біля мису Кейп-Код за 120 кілометрів на північний схід від Бостона. Про це пише Sports Illustrated.

Під час риболовлі у Кейп-Код жінка за допомогою спеціального радара встановила знаходження великої риби і згодом їй вдалося зловити її на гачок.

Улов виявився таким великим, що знадобилося близько 15 хвилин, щоб витягти його з води.

Жінка зловила величезного палтуса та встановила світовий рекорд

Коханий Спрінг запропонував їй відправити дані про улов до Міжнародної асоціації спортивного рибальства. В організації підтвердили, що Спрінг встановила новий світовий рекорд з лову атлантичного палтуса на волосінь розривного навантаження до 13 кілограмів. Попереднє досягнення у цьому класі було встановлено у 1980-х роках біля берегів Гренландії.

До слова, 6 листопада на березі пляжу Грандв'ю знайшли майже триметрову рибу «Судного дня». Її забрала Національна служба рибальства NOAA для подальшого вивчення. Про це повідомив Алісон Лаф’єр з Інституту океанографії імені Скрипта при Каліфорнійському університеті в Сан-Дієго.

Це незвичайне явище, вважають експерти. З 1901 року риба-ремінь була задокументована всього 20 разів, сказав Бен Фрейбл, експерт з риб з Інституту океанографії Скріппса, у заяві в серпні. Зміни в океані можуть бути причиною того, що ці унікальні створіння стали частіше з'являтися на поверхні.