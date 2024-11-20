У США вирує ураган, який вже вбив людину та спричинив відключення світла

На північному заході Сполучених штатів розпочався сильний ураган

Сильний шторм обрушився на північний захід США, принісши потужні вітри та зливи. Унаслідок негоди без електропостачання залишилися близько пів мільйона будинків, а численні повалені дерева призвели до загибелі однієї людини. Про це повідомляє Associated Press.

У місті Лінвуд (штат Вашингтон) жінка загинула ввечері у вівторок, коли велике дерево впало на табір для бездомних. У Сіетлі дерево впало на автомобіль, на короткий час заблокувавши людину всередині. Постраждалий зараз перебуває у стабільному стані. В Іссакуа 70-річне дерево впало на будинок, де мешкає жінка. Вона згодом розповіла, що спочатку подумала, ніби руйнується стіна.

Центр прогнозування погоди попередив про ризик сильних опадів у п’ятницю. Очікувалося, що на півночі Каліфорнії та південному заході Орегону випаде 30-40 сантиметрів дощу, пік негоди припав на четвер.

Штормова система, яка розпочалася у вівторок, отримала класифікацію «бомбового циклону» через швидке посилення. Станом на вечір вівторка найсильніші пориви вітру було зафіксовано у водах Канади. Національна метеорологічна служба США попереджає жителів Західного узбережжя про небезпеку падіння дерев і закликає уникати перебування біля вікон чи зовнішніх стін.

Це вже четвертий подібний циклон у США за останні кілька місяців. Попередній ураган «Мілтон», спричинений глобальним потеплінням, став третім в історії Атлантики за швидкістю посилення через додаткове тепло, що надходило з Мексиканської затоки.

Раніше американські спостерігачі за ураганами попередили про загрозу насування урагану «Петті», який назріває в Карибському басейні, та з великою ймовірністю досягне території США.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у п’ятницю, 27 вересня, ураган «Хелен» завдав величезних руйнувань всьому південному сходу США.