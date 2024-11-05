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Вбивство Ірини Фаріон. Мати підозрюваного заявила про нові докази невинуватості сина

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Вбивство Ірини Фаріон. Мати підозрюваного заявила про нові докази невинуватості сина
Жінка каже, що їй та батьку хлопця, який зараз перебуває на фронті, нібито не дозволяють побачитися з сином
фото з відкритих джерел

«Адвокат має відеодоказ того, що на момент, коли камери фіксували хлопця у дворі під будинком Фаріон, Зінченко перебував в іншому місті»

Мати підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка Олена звернулась до правозахисників і зазначила, що досі немає доказів, що Ірину Фаріон убив саме її син. Також вона заявила, що адвокати мають нові докази невинуватості сина. Про це вона написала в листі до Центру прав людини Zmina, йдеться на сайті.

До листа жінка додала фотографії, на яких риси обличчя та статура В’ячеслава Зінченка нібито дещо відрізняються від рис та статури хлопця, якого зафіксували камери біля будинку Ірини Фаріон. 

За її словами, адвокат має відеодоказ того, що на момент, коли камери фіксували хлопця у дворі під будинком Фаріон, Зінченко перебував в іншому місті. Проте суд не взяв це до уваги.

У листі зазначено, що, за даними адвокатів, хлопець сидів на лавці за два-три тижні до нападу, а Зінченко, за словами його матері, приїхав до Львова 9 липня 2024 року. Також зазначено, що в один і той самий час хлопець перебував біля будинку Фаріон, натомість мама говорить, що він був в орендованій квартирі в іншому районі. 

Жінка каже, що їй та батьку хлопця, який зараз перебуває на фронті, не дозволяють побачитися з сином. Вона також додала, що до хлопця в камеру підсаджують різних людей, які «погрожують йому і вмовляють зізнатись у вбивстві».

Зінченко передав матері записку, де зазначив, що не планує скоювати самогубство і якщо з ним щось станеться, то це зробили інші особи. 

Адвокат Ігор Сулима зазначив, що в Дніпрі знайшли пістолет «Форт-12», нібито пов’язаний із Зінченком, а також червоні рукавички, які, за версією слідства, були на нападнику під час замаху. Сулима вважає, що «його ДНК зараз будуть «ліпити» де можна і де не можна». 

Сторона захисту занепокоєна об’єктивністю розслідуванням і звертається до Уповноваженого ВРУ з прав людини для сприяння об’єктивності та забезпечення прав і свобод В’ячеслава Зінченка.

Нагадаємо, слідчі поліції Львівщини отримало доступ до 291 номера мобільних операторів у рамках кримінального провадження за фактом умисного вбивства мовознавиці і колишнього нардепа Ірини Фаріон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

19 вересня у Львові відбулося судове засідання у справі про вбивство професорки Ірини Фаріон. Суддя лишив запобіжний захід підозрюваному у вбивстві мовознавиці В'ячеславу Зінченку без змін. Він перебуватиме під вартою без можливості внесення застави до 17 листопада цього року.

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Теги: вбивство адвокат суддя самогубство жінка Ірина Фаріон пістолет

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