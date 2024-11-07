Тіктокерці, яка на столичному вокзалі виправдовувала обстріли, повідомлено про підозру

За даними слідства, жінка використовуючи власний акаунт у соціальній мережі Тік-Ток, поширювала матеріали на підтримку держави-агресорки

Мешканці Одещини, яка на столичному вокзалі кепкувала з людей, що ховалися в укриття під час тривоги, і виправдовувала агресію РФ, повідомлено про підозру. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Встановлено, що 23-річна уродженка Донецької області, яка зараз мешкає на Одещині, у соціальній мережі Тік-Ток поширювала матеріали на підтримку країни-агресора та виправдовував збройну агресію РФ проти України, розпочату у 2014 році. «За процесуального керівництва Київської міської прокуратури мешканці Одещини повідомлено про підозру у виправдуванні та запереченні збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році, вчиненому повторно (ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України). За даними слідства, уродженка Донеччини, використовуючи власний акаунт у соціальній мережі Тік-Ток, поширювала матеріали на підтримку держави-агресора», – йдеться у повідомленні.



У прокуратурі нагадали, що у жовтні 2024 року, перебуваючи на київському залізничному вокзалі під час повітряної тривоги, вона опублікувала відео, яке містило заяви, що виправдовують дії РФ.



Крім того, в ході слідства встановлено, що у 2023 році підозрювана також розміщувала відео, яке супроводжувалося музикою і текстом «для меня Россия мама», а на обличчі жінка намалювала карту так званих Л/ДНР.



Судова лінгвістична експертиза підтвердила, що висловлювання підозрюваної в опублікованих відео містять заперечення збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році, а також глорифікують осіб, які здійснюють збройну агресію проти України та виправдовують тимчасову окупацію частини території України.

Нагадаємо, у жовтні столичні правоохоронці затримали жінку, яка на київському вокзалі критикувала громадян, які ховалися в укриття під час тривоги та вихваляла агресора.