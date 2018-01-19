Веру Брежневу заподозрили в танцах «под наркотой»

Артистка слишком эффектно импровизировала под собственную песню

Любимица российской публики украинка Вера Брежнева опубликовала в Instagram видео, в котором показывается, как она танцует вокруг машины на стоянке. При этом звучит один из ее последних хитов «Ты мой человек». Этот ролик снимала певица Надя Дорофеева, чей смех слышен за кадром. Также здесь слышны комментарии ее супруга Владимира

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Вера Брежнева

Артистка слишком эффектно импровизировала под собственную песню

Любимица российской публики украинка Вера Брежнева опубликовала в Instagram видео, в котором показывается, как она танцует вокруг машины на стоянке. При этом звучит один из ее последних хитов «Ты мой человек».

Этот ролик снимала певица Надя Дорофеева, чей смех слышен за кадром. Также здесь слышны комментарии ее супруга Владимира Дантеса.

Пользователи с большим подозрением отнеслись к этому забавному клипу. Одни назвали его «классной импровизацией» и выразили восторг от того, как танцует артистка. А другие посчитали, что Брежнева в момент съемки находилась под действием наркотических средств. «Экстази что ли?», «Под наркотой?» - пишут в комментариях.