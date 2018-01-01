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    Вышел захватывающий трейлер «Tomb Raider: Лара Крофт»

    Ролик приоткрывает новые подробности будущего блокбастера
    В сети появился второй трейлер фильма «Tomb Raider: Лара Крофт» с оскароносной Алисией Викандер в главной роли, пишет «Главком». Фильм расскажет о том, как Лара Крофт отправляется в своё первое приключение, чтобы найти пропавшего отца, завершить его археологическое исследование. А также раскрыть секреты загадочного
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 13:56
    • Розсилка
    <p>&laquo;Tomb Raider: Лара Крофт&raquo;</p>

    «Tomb Raider: Лара Крофт»

    Ролик приоткрывает новые подробности будущего блокбастера

    В сети появился второй трейлер фильма «Tomb Raider: Лара Крофт» с оскароносной Алисией Викандер в главной роли, пишет «Главком».

    Фильм расскажет о том, как Лара Крофт отправляется в своё первое приключение, чтобы найти пропавшего отца, завершить его археологическое исследование. А также раскрыть секреты загадочного острова, которые помогут девушке вернуть былую славу своему имени. Ей предстоит бороться за выживание против культа, живущего на острове, применяя всю свою сноровку, силу и оружие.

    В картине также снялись Доминик Уэст, Уолтон Гоггинс и Ханна Джон-Кэймен. А режиссером выступил норвежец Роар Утхауг.

    Лента выйдет на экраны 15 марта. Напомним, в прошлом десятилетии вышли первые две части этой франшизы, главную роль в которых исполнила Анджелина Джоли.

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