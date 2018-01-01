Вышел захватывающий трейлер «Tomb Raider: Лара Крофт»

Ролик приоткрывает новые подробности будущего блокбастера

В сети появился второй трейлер фильма «Tomb Raider: Лара Крофт» с оскароносной Алисией Викандер в главной роли, пишет «Главком». Фильм расскажет о том, как Лара Крофт отправляется в своё первое приключение, чтобы найти пропавшего отца, завершить его археологическое исследование. А также раскрыть секреты загадочного

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«Tomb Raider: Лара Крофт»

Ролик приоткрывает новые подробности будущего блокбастера

В сети появился второй трейлер фильма «Tomb Raider: Лара Крофт» с оскароносной Алисией Викандер в главной роли, пишет «Главком».

Фильм расскажет о том, как Лара Крофт отправляется в своё первое приключение, чтобы найти пропавшего отца, завершить его археологическое исследование. А также раскрыть секреты загадочного острова, которые помогут девушке вернуть былую славу своему имени. Ей предстоит бороться за выживание против культа, живущего на острове, применяя всю свою сноровку, силу и оружие.

В картине также снялись Доминик Уэст, Уолтон Гоггинс и Ханна Джон-Кэймен. А режиссером выступил норвежец Роар Утхауг.

Лента выйдет на экраны 15 марта. Напомним, в прошлом десятилетии вышли первые две части этой франшизы, главную роль в которых исполнила Анджелина Джоли.