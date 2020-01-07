Создатели сериала «Чернобыль» упомянули Украину на вручении «Золотого глобуса» (видео)



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«Чернобыль» вышел в эфир HBO и Sky Atlantic в начале мая 2019 года

Сериал имеет самый высокий рейтинг в IMDb - 9,7 из 10-ти

Актер Джаред Харрис, который получал «Золотой глобус» для сериала «Чернобыль», в своей речи упомянул Украину и Киев. «Спасибо Вильнюсу и Киеву, которые были такие гостеприимные», - сказал Гаррис. Главную опасность Чернобыльской катастрофы, по мнению актера, взяли на себя украинский и белорусский народы.

Chernobyl wins Best Limited Series or TV Movie at The #GoldenGlobes. pic.twitter.com/erAYdzFQNd — NBC Entertainment (@nbc) January 6, 2020

«Народы Украины и Беларуси пережили эту катастрофу. И защитили миллионы людей от ужасного удара ценой собственных жизней. «Чернобыль» посвящен их мужеству и их памяти», - добавил он.

Минисериал «Чернобыль» от HBO 6 января получил «Золотой глобус» как лучший минисериал или телефильм года.

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