Создатели сериала «Чернобыль» упомянули Украину на вручении «Золотого глобуса» (видео)

Сериал имеет самый высокий рейтинг в IMDb - 9,7 из 10-ти

Актер Джаред Харрис, который получал «Золотой глобус» для сериала «Чернобыль», в своей речи упомянул Украину и Киев. «Спасибо Вильнюсу и Киеву, которые были такие гостеприимные», - сказал Гаррис. Главную опасность Чернобыльской катастрофы, по мнению актера, взяли на себя украинский и белорусский народы.

Chernobyl wins Best Limited Series or TV Movie at The #GoldenGlobes. pic.twitter.com/erAYdzFQNd