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    Шоу-биз

    Создатели сериала «Чернобыль» упомянули Украину на вручении «Золотого глобуса» (видео)

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    <p>&laquo;Чернобыль&raquo; вышел в эфир HBO и Sky Atlantic в начале мая 2019 года</p> <div></div> - Создатели сериала «Чернобыль» упомянули Украину на вручении «Золотого глобуса» (видео)

    «Чернобыль» вышел в эфир HBO и Sky Atlantic в начале мая 2019 года

    Сериал имеет самый высокий рейтинг в IMDb - 9,7 из 10-ти

    Актер Джаред Харрис, который получал «Золотой глобус» для сериала «Чернобыль», в своей речи упомянул Украину и Киев. «Спасибо Вильнюсу и Киеву, которые были такие гостеприимные», - сказал Гаррис. Главную опасность Чернобыльской катастрофы, по мнению актера, взяли на себя украинский и белорусский народы.

    «Народы Украины и Беларуси пережили эту катастрофу. И защитили миллионы людей от ужасного удара ценой собственных жизней. «Чернобыль» посвящен их мужеству и их памяти», - добавил он.

    Минисериал «Чернобыль» от HBO 6 января получил «Золотой глобус» как лучший минисериал или телефильм года.

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    Киев Золотой глобус
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