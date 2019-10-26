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    Звезда «Гарри Поттера» Эмма Уотсон закрутила новый роман (фото)

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    Звезда «Гарри Поттера» Эмма Уотсон закрутила новый роман (фото)
    instagram.com/watson.nation

    Известная актриса Эмма Уотсон была замечена за поцелуями с новым возлюбленным

    29-летнюю звезду «Гарри Поттера» запечатлели с новым бойфрендом, когда они выходили из лондонского кафе Gail's Bakery. Более того, влюбленные не скрывали своих чувств и целовались. 

    Саму Эмму Уотсон даже не остановил телефонный звонок, она продолжала целовать спутника. Но, кем является тайный мужчина актрисы, пока достоверно неизвестно.

    Мужчина выглядел счастливым от присутствия звезды рядом. Сама актриса была в обыденной одежде и прятаться от фотографов даже не собиралась.

    Отметим, что это уже не первый раз, когда знаменитость была замечена в обществе мужчины. Совсем недавно журналисты застали Эмму на свидании с игровым программистом и сооснователем компании Oculus VR – Бренданом Айрибе

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    instagram.com/watson.nation
    instagram.com/watson.nation
    instagram.com/watson.nation
    instagram.com/watson.nation

    Молодые люди вместе выходили из итальянского ресторана в Санта-Монике.

    Джерело: Сегодня

    знаменитости фотография актриса
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