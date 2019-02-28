День рождения Эли Лартер: лучшие фотосессии актрисы

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Актриса Эли Лартер theplace.ru

Эли Лартер – популярная американская актриса, известная по ролям в фильмах для молодежи «Студенческая команда», «Блондинке в законе», «Обитель зла»

Актерская карьера Эли Лартер началась в 1997 году, когда девушке начали поступать предложения сняться в сериалах.

Первой профессиональной работой актрисы стала эпизодическая роль Мэдди в сериале «Непредсказуемая Сьюзан». Вскоре Эли появилась и в сериалах «Журнал мод», «Надежда Чикаго» и «Бухта Доусона».

В 1999 году Лартер снялась в драме «Студенческая команда», где ее партнерами стали подруга Эми Смарт и актер, с которым девушка уже успела поработать в «Бухте Доусона», Джеймс Ван Дер Бик.

Высокая блондинка с жизнерадостной улыбкой за год появилась еще в двух аналогичных проектах – молодежных комедиях «Сведи меня с ума» и «Бегом от любви».

В хорроре «Дом ночных призраков» Эли сменила амплуа. Актриса предстала на экране в образе участницы ночного шоу.

Период 2000-2005 годов стал прорывом в актерской карьере Лартер.

В 2000 зрители увидели фильм ужасов «Пункт назначения», в котором актриса сыграла старшеклассницу Клер Риверс, подругу главного героя Алекса (Девон Сава). Успех фильма определил работу над следующими фильмами франшизы, позднее появились еще четыре части, а сюжет использовался в ряде комиксов и романов ужасов.

Но Эли Лартер снялась только в первой и второй части. За исполнение главной роли Эли получила премию «Молодой Голливуд».

Уже в следующем году девушка снялась в «Блондинке в законе», где в главной роли появилась Риз Уизерспун. Комедия принесла продюсерам $ 140 млн кассовых сборов и ряд престижных премий – Teen Choice Awards и награды канала MTV. Вскоре последовала работа Эли еще в двух кинолентах – криминальном вестерне «Американские герои» и комедии «Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар». В 2004 году актриса снялась в триллере «Тройная подстава» вместе с Домиником Перселлом.

Через год актриса появилась в лирической комедии «Больше, чем любовь» о случайных встречах, которые перерастают в любовь.

Еще один значимый проект в творческой биографии актрисы – «Обитель зла», в котором Эли предстала в роли Клер Рэдфилд.

Третий сезон «Обители зла» собрал $ 115 млн в прокате, а четвертый сезон вдвое побил этот рекорд – сборы составили $ 300 млн.

Амплуа положительной героини Эли Лартер сменила на полную противоположность в триллере «Одержимость».

В 2014 году актриса сыграла Кристал в сериале «Легенды» и появилась в эпизоде драмы «Ты не ты». Через год фильмография актрисы пополнилась главной ролью в фильме ужасов «Дьявольский».