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Литовські лікарі допомогли українським хірургам врятувати одномісячного малюка

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Хірурги працювали із обладнанням, яке зменшує травматичність втручання
фото: Рexels

Лікарі провели операцію малюку вагою 2,5 кг

У Дніпрі команда українських та литовських лікарів провела складну операцію одномісячному малюку. Медикам вдалося врятувати життя дитині. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Міністерства охорони здоров'я України у Facebook.

Одномісячне немовля мало вроджену ваду – атрезію стравоходу. Через це стравохід не мав нормального сполучення зі шлунком. Лише операція могла врятувати життя дитині.

Однак втручання було небезпечним через малу вагу та вік дитини. На момент операції вага немовляти становила 2,5 кг, тож перед лікарями стояло завдання виконати операцію максимально точно та обережно. Зрештою спільними зусиллями українських та литовських лікарів життя малюка вдалося врятувати.

«Лікарі виконали операцію торакоскопічним методом, за допомогою спеціального ендоскопічного обладнання, яке дозволяє проводити втручання через невеликі розрізи без широкого відкритого доступу до грудної клітки. Такий підхід зменшує травматичність операції, що особливо важливо для новонароджених і немовлят», – пояснили у лікарні.

Операція пройшла успішно. Дитина вже перебуває вдома, набирає вагу та почувається добре.

Нагадаємо, командар киїівських лікарів виконала одномоментну трансплантацію серця та печінки пацієнтові. Операція тривала близько 15 годин. ЇЇ провели 44-річному киянину з тяжкими захворюваннями серця і печінки. Ще у 2018 році його внесли до листа очікування на комбіновану трансплантацію в Мінську, однак необхідної допомоги він так і не отримав.

До слова, у Львові лікарі врятували немовля, яке страждало від епілепсії. Дівчинка народилася на 28-му тижні вагітності. Після народження почалися проблеми зі здоровʼям, у неї виявили важку форму епілепсії. Завдяки медичній дієті медикам вдалося допомогти дитині та припинити важкі напади.

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Теги: Дніпро Литва лікар здоров'я

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