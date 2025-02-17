Дотримуйтесь графіку і не тільки: 5 порад, які допоможуть покращити якість сну

Оптимальною нормою для дорослих вважається 7-8 годин сну на добу

Якісний сон є запорукою гарного самопочуття, високої концентрації та продуктивності. Під час відпочинку організм відновлюється, тому важливо приділяти увагу його тривалості та умовам. Про це повідомляє Cosmopolitan.

Оптимальною нормою для дорослих вважається 7-8 годин сну на добу. Щоб покращити його якість, варто дотримуватися кількох простих правил:

Лягайте спати та прокидайтеся в один і той же час щодня. Це допоможе стабілізувати біоритми й підтримувати енергійність.

Корисними є тепла ванна, читання або чашка трав’яного чаю. Водночас варто уникати перегляду соцмереж, оскільки синє світло екранів порушує вироблення мелатоніну.

У кімнаті має бути темно, тихо й прохолодно. Провітрювання перед сном покращує якість відпочинку.

Перед сном слід уникати важкої їжі, кофеїну та алкоголю. Якщо хочеться перекусити, краще обрати легкі продукти, як-от фрукти чи йогурт.

Регулярна фізична активність сприяє кращому сну, однак інтенсивних тренувань перед відпочинком варто уникати. Вечірня прогулянка допоможе організму розслабитися.

Дотримання цих порад дозволить покращити якість сну, а отже – підтримувати високу продуктивність і гарне самопочуття протягом дня.

Раніше експерти назвали продукти, які допоможуть подолати безсоння. Якщо з'їсти темний шоколад перед сном, вийде швидше заснути, запевняє експерт з харчування, голова відділу продуктів Grubby (відомий додаток із наборами рецептів на рослинній основі – «Главком») Фергус Смітерс. Його слова наводить The Mirror.

За словами Смітерса, у темному шоколаді є амінокислота – триптофан. Вона підвищує рівень серотоніну, який регулює сон та настрій.

«Темний шоколад містить кілька поживних речовин, які можуть бути корисними для сну, наприклад, магній та триптофан. Магній – це мінерал, який може допомогти розслабити м'язи та сприяти спокою, полегшуючи засинання», – сказав він.

Якщо вам хочеться чогось здоровішого, але такого ж смачного, що може змусити вас спати, спробуйте вибрати такі фрукти, як банани чи ківі.