Найкращі серед 90 тис. учасників. Команда з Києва виграла хакатон NASA

Хакатон – це організований захід, під час якого спеціалісти формують команди та вирішують конкретне завдання за обмежений час

Міжнародний щорічний хакатон об’єднує тисячі інноваторів, розробників, дизайнерів і просто тих, хто обожнює космос

Команда з Києва виграла хакатон NASA. Про це повідомив Роман Малкевич, локальний керівник в NASA International Space Apps Challenge Kyiv.

За його словами, у змаганні брало участь більше 90 тис. людей зі всього світу і близько 10 тис. команд створили проєкти. Близько тисячі проєктів оцінювались безпосередньо NASA. І серед них перемогла команда із Києва.

Хакатон – це організований захід, під час якого спеціалісти переважно одного профілю (але необов’язково) формують команди та вирішують конкретне завдання або розробляють дієве рішення за обмежений час (зазвичай від 24 годин). У залежності від складності завдання його можуть оголосити безпосередньо на початку хакатону або повідомити заздалегідь напрямки, в яких необхідно буде готувати рішення. Допомагають командам досвідчені ментори – відповідають на питання та дають поради.

До слова, подібні заходи раніше проводилися в Україні. Так, у 2019 році у Львові з 19 по 20 жовтня у Львові вдруге відбудеться хакатон NASA Space Apps Challenge Lviv 2019 – найбільший міжнародний космічний хакатон організований за підтримки NASA (Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США) в різних країнах.

В 2018 році учасниками хакатонів Space Apps стали більше 18 000 представників з 75 країн. Space Apps проводиться щорічно і збирає тисячі інноваторів, кодерів, дизайнерів, аналітиків і шанувальників космосу.