Головна Техно HiTech
search button user button menu button

Найкращі серед 90 тис. учасників. Команда з Києва виграла хакатон NASA

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Найкращі серед 90 тис. учасників. Команда з Києва виграла хакатон NASA
Хакатон – це організований захід, під час якого спеціалісти формують команди та вирішують конкретне завдання за обмежений час
фото: facebook.com/RoMalkevych

Міжнародний щорічний хакатон об’єднує тисячі інноваторів, розробників, дизайнерів і просто тих, хто обожнює космос

Команда з Києва виграла хакатон NASA. Про це повідомив Роман Малкевич, локальний керівник в NASA International Space Apps Challenge Kyiv.

За його словами, у змаганні брало участь більше 90 тис. людей зі всього світу і близько 10 тис. команд створили проєкти. Близько тисячі проєктів оцінювались безпосередньо NASA. І серед них перемогла команда із Києва.

Найкращі серед 90 тис. учасників. Команда з Києва виграла хакатон NASA фото 1
фото: facebook.com/RoMalkevych

Хакатон – це організований захід, під час якого спеціалісти переважно одного профілю (але необов’язково) формують команди та вирішують конкретне завдання або розробляють дієве рішення за обмежений час (зазвичай від 24 годин). 

У залежності від складності завдання його можуть оголосити безпосередньо на початку хакатону або повідомити заздалегідь напрямки, в яких необхідно буде готувати рішення. Допомагають командам досвідчені ментори – відповідають на питання та дають поради.

До слова, подібні заходи раніше проводилися в Україні. Так, у 2019 році у Львові з 19 по 20 жовтня у Львові вдруге відбудеться хакатон NASA Space Apps Challenge Lviv 2019 – найбільший міжнародний космічний хакатон організований за підтримки NASA (Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США) в різних країнах. 

В 2018 році учасниками хакатонів Space Apps стали більше 18 000 представників з 75 країн. Space Apps проводиться щорічно і збирає тисячі інноваторів, кодерів, дизайнерів, аналітиків і шанувальників космосу.

Читайте також:

Теги: космос NASA роман поради

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Параболічна структура під назвою The Lunar Glass матиме 400 метрів у висоту і 200 метрів у діаметрі
Японія збудує прототип місячного поселення, яке стане домом для тисяч людей
23 грудня, 2024, 15:00
Наступного разу такий астероїд знову наблизиться до Землі у січні 2032 року
До Землі наближається астероїд розміром з 10-поверховий будинок
20 грудня, 2024, 18:55
СБУ затримала ворожого агента, який готувався пустити з рейок перший поїзд
Агентурна мережа ГРУ планувала масштабні диверсії на «Укрзалізниці»
27 грудня, 2024, 13:20
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин та російський диктатор Володимир Путін
Блінкен розповів, що Москва обіцяла КНДР в обмін на зброю
7 сiчня, 06:22
Місто Гент, відоме своїми екологічними ініціативами, опублікувало поради з переробки святкових дерев для кулінарних цілей
Не їжте різдвяні ялинки: Бельгія виступила з дивним застереженням
8 сiчня, 04:42
Піку активності Алінда досягне ввечері 12 січня
До Землі наближається астероїд завширшки 4 км, який можна буде побачити в бінокль
10 сiчня, 00:47
Влітку сім'я святкувала п'ять років шлюбу
Дружина українського футболіста померла у 34 роки від раку
10 сiчня, 01:24
Завершиться парад планет 12 березня, коли Сатурн зануриться в сонячне сяйво
Українці зможуть спостерігати унікальне явище – парад семи планет
11 сiчня, 03:52
У Німеччині починають готуватися на випадок війни, яка матиме більш безпосередній вплив на ФРН ніж вторгнення РФ в Україну
Німеччина готується до війни з Росією: розроблено план
11 сiчня, 16:50

HiTech

Найкращі серед 90 тис. учасників. Команда з Києва виграла хакатон NASA
Найкращі серед 90 тис. учасників. Команда з Києва виграла хакатон NASA
До суперінтелекту лишилося менше року: голова OpenAI розкрив карти
До суперінтелекту лишилося менше року: голова OpenAI розкрив карти
«Втратили $400 млрд». Білл Гейтс розповів про свою найбільшу помилку
«Втратили $400 млрд». Білл Гейтс розповів про свою найбільшу помилку
SpaceX запустила перший супутник турецького виробника безпілотників Baykar
SpaceX запустила перший супутник турецького виробника безпілотників Baykar
Швеція випробовує новітню технологію «рою» дронів
Швеція випробовує новітню технологію «рою» дронів
Половина компаній у світі хоче замінити частину робітників штучним інтелектом – CNN
Половина компаній у світі хоче замінити частину робітників штучним інтелектом – CNN

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
148K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 січня: ситуація на фронті
52K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 січня 2025
15K
17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9038
Новий начальник КМВА відзначився курйозним розлученням
8465
Міняє автівки, як рукавички. Під час війни дружина нового начальника КМВА купила новий BMW
8090
«Це вже було з Іриною Фаріон». Портников заявив про «підготовку до вбивства»

Новини

Депутатка розкритикувала ідею звільнення міністра енергетики
Сьогодні, 15:29
Росіяни перекинули в Запорізьку область додаткові сили Росгвардії – Центр нацспротиву
Сьогодні, 05:56
Атака дронів на Київщину, пожежа у Кривому Розі: головне за ніч
Сьогодні, 05:41
На Черкащині жінка вбила немовля і викинула пакунок з тілом у сміттєвий бак
Сьогодні, 04:23
​Дипломат звернув увагу на неточність в угоді про 100-річне партнерство України й Британії
Сьогодні, 02:34
17 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:25

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua