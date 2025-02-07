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Вчені назвали екологічні ризики від сонячних панелей

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Вчені назвали екологічні ризики від сонячних панелей
Сонячні панелі можуть завдати шкоди екосистемі озер
фото: depositphotos.com

Дослідження показало, що сонячні панелі не повинні покривати понад 70% поверхні водойм, щоб не нашкодити екосистемі

Вчені з Корнельського університету (США) виявили, що плавучі сонячні панелі можуть збільшити викиди парникових газів на малих водоймах майже на 27%. Результати дослідження були опубліковані у журналі Environmental Science & Technology.

Як зазначають науковці, плавучі сонячні панелі мають низку переваг. Вони не лише генерують зелену енергію, а й економлять місце на землі та знижують швидкість випаровування води. Однак дослідження показало, що плавучі панелі можуть також нашкодити природі.

У рамках експерименту вчені покрили 70% поверхні трьох невеликих ставків у Cornell Experimental Pond Facility сонячними панелями.

За підсумком вони з'ясували, що викиди метану і вуглекислого газу збільшилися на 26,8%, а рівень кисню у воді значно знизився порівняно зі ставками без сонячних панелей.

Експериментальні ставки з плавучими сонячними панелями
Експериментальні ставки з плавучими сонячними панелями
фото: Environmental Science & Technology

Як пояснюють учені, розміщення сонячних панелей на невеликих водоймах різко знижує доступність кисню для організмів, порушує екологічні процеси і змінює швидкість вітру по поверхні води. За словами дослідників, сонячні панелі не повинні покривати понад 70% поверхні водойми.

«Точна кількісна оцінка викидів парникових газів, пов'язаних із розгортанням FPV, необхідна для розуміння компромісів щодо стійкості цієї нової технології відновлюваної енергії», – підкреслили дослідники.

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Теги: енергетика електроенергія вчені

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