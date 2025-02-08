Гігантська сонячна електростанція у Португалії зіткнулася з проблемами: що відомо

Реалізація проєкту була пов'язана з несподіваними технологічними проблемами

У Португалії компанія Dos Grados побудувала величезну сонячну електростанцію Fundão, виявивши кілька несподіваних труднощів, пов'язаних із реалізацією такого масштабного проєкту. Про це пише портал Ecoticias.

Повідомляється, що електростанція Fundão займає 192 гектари і здатна забезпечувати електроенергією 61 тис. будинків і підприємств на рік. Проєкт також щорічно скорочує викиди вуглекислого газу на 826 тис. тонн.

Водночас реалізація проєкту була пов'язана з несподіваними технологічними проблемами. Залежність виробництва сонячної енергії від погодних умов залишається головною перешкодою для безперебійної роботи. Щоб розв'язати цю проблему, компанія вивчає перспективи інвестування у вітроенергетику та акумулятори для зберігання надлишків енергії.

Крім того, проєкт продемонстрував, що під час встановлення сонячних панелей компаніям варто враховувати інтереси місцевого населення. Зважаючи на це, Dos Grados уклала з муніципалітетом Фундао угоди, спрямовані на мінімізацію негативного впливу станції.

Договори з місцевими землевласниками, які займаються сільським господарством, лісовим господарством і скотарством, включають дозвіл на випасання худоби для місцевих порід і висадження рослин на території станції.

Також повідомляється, що нові рішення у галузі стійких цін на електроенергію принесуть користь жителям і власникам місцевих підприємств, що оточують сонячну ферму, вже через шість-сім місяців.

Генеральний директор Dos Grados Хіел Паласіос зазначив, що станція не тільки генерує зелену енергію, а й створює нові робочі місця для місцевих жителів. Він також підкреслив, що переваги проєкту перевершують його «можливі несприятливі наслідки».