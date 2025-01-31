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Науковці назвали найкращий чай для схуднення

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Зелений чай показує найкращі результати для схуднення
фото із відкритих джерел

Зелений чай вважається найкориснішим для схуднення, а от перед тренуваннями варто обрати матчу

Чай – другий за популярністю напій у світі після води. Проте 80% продажів посідає чорний чай, хоча корисні властивості зеленого вище.  Чай у поєднанні зі збалансованою дієтою може надати відмінний результат, прискорюючи схуднення та покращуючи загальне самопочуття. Як зелений чай впливає на організм і чому його радять для схуднення, розповідає Rolling Out.

Чому зелений чай вважається корисним для схуднення?

Зелений чай завдяки високому вмісту катехінів може допомогти у схудненні та контролі ваги. EGCG, один із основних катехінів, – стимулює метаболізм, знижує кількість жирових клітин та допомагає регулювати рівень цукру в крові. 

Сучасні наукові дослідження показують неоднозначну картину ефективності зеленого чаю для контролю ваги. Хоча деякі з них демонструють багатообіцяючі результати, коли учасники втрачають помірну кількість ваги протягом кількох тижнів регулярного споживання, інші дослідження показують, що наслідки можуть бути ледве помітними. Найбільш переконливі дослідження показують, що постійне споживання зеленого чаю в поєднанні зі здоровим способом життя може сприяти поступовому стійкому контролю ваги.

Як отримати максимальну користь? 

Улун, зелений або чорний чаї можуть стати корисними для схуднення, якщо ви замінюєте калорійні напої. Важливо не додавати в чай ​​цукор чи інші калорійні добавки, щоб максимізувати його користь для здоров'я та втрати ваги. Однак основні результати будуть залежати від загального способу життя, включаючи харчування, фізичну активність і сон. 

Нещодавні дослідження викликали новий інтерес до потенціалу зеленого чаю як природного засобу для контролю ваги. Хоча деякі ентузіасти називають його «оземпіком природи» (Ozempic – це інноваційний препарат, який останнім часом набув широкої популярності як засіб для схуднення, – «Главком»), вчені працювали над тим, щоб зрозуміти, як саме цей стародавній напій може впливати на вагу тіла та метаболізм.

Якість важлива

Не всі продукти із зеленого чаю пропонують однакові потенційні переваги. Якість чайного листя, способи обробки та умови зберігання можуть істотно вплинути на концентрацію корисних сполук. Преміальний розсипний чай і високоякісний чай в пакетиках зазвичай мають кращий потенціал для контролю ваги, особливо якщо їх споживати свіжими та правильно приготованими.

Максимум потенційних переваг

Щоб оптимізувати потенціал зеленого чаю для контролю ваги, правильне приготування та способи вживання мають вирішальне значення. Використання води правильної температури, настоювання протягом відповідного часу та вживання чаю без висококалорійних добавок може допомогти зберегти його корисні властивості. Свіжий чай, спожитий протягом шести місяців після покупки, зазвичай містить найвищий рівень активних сполук.

Заходи безпеки та обмеження

Хоча зелений чай загалом безпечний для більшості людей, важливо розуміти його обмеження та потенційні ризики. Концентровані екстракти зеленого чаю можуть становити ризик, якщо споживати їх у надмірних кількостях, і деякі люди можуть бути чутливими до кофеїну. Поміркованість залишається ключем до безпечного включення зеленого чаю в процедуру контролю ваги.

Переваги чаю матча 

Матча, спеціалізована форма зеленого чаю, стала потенційно більш потужним варіантом для тих, хто шукає переваги контролю ваги. Цей дрібно подрібнений порошок містить ціле чайне листя, що забезпечує більш високу концентрацію корисних сполук. Дослідження показують, що матча може бути особливо ефективною, якщо вживати його перед тренуванням, потенційно посилюючи окислення жиру під час фізичної активності.

Чи є альтернативи із таким же ефектом?

Чорний чай та улун також можуть бути корисними для схуднення, хоча їх досліджували менше, ніж зелений чай. Наприклад, згідно з дослідженням, опублікованим у китайському журналі інтегративної медицини, відомо, що вживання чаю улун протягом шести тижнів допомогло учасникам зі зниженням жиру в організмі. Крім того, дослідження з European Journal of Nutrition виявило, що чорний чай також показав потенціал для зниження ваги через вплив на кишкові бактерії. Однак, для підтвердження потрібні додаткові дослідження.

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Теги: здоров'я медицина наука самопочуття харчування схуднення вчені обмеження

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