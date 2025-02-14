В Україні вперше вийшло кіно про бойовий стрес

У фільмі надаються поради від військового психолога

Документальну стрічку «Виднокрай» зняв Сергій «Гора» Нагорний –режисер та художник-постановник, який працював, зокрема, над стрічками «Своє», «Тримай біля серця». Історія вибудована з інтерв’ю, в яких діючі військовослужбовці діляться своїм досвідом адаптації до бойового стресу. В доповнення до персонального досвіду у фільмі бойовий стрес розглядається в контексті військової психології та надаються поради від військового психолога.

«Бій, вогневий контакт з ворогом – це те, що кожен проходить по-різному. У фільмі ми намагалися показати мотивацію звичайних людей, які взяли до рук зброю. Показати, що тримає їх, внутрішні чинники та фактори, які допомагають впоратися в важких умовах як конкретного бою, так і самої війни», – розповідає режисер фільму Сергій Нагорний.

Автор «Виднокраю» з початком повномасштабної агресії долучився до сил оборони країни, тому для нього ця стрічка має особисті переживання. Серед героїв стрічки – тренер зі східних єдиноборств з позивним «Сенсей», який втратив на війні ногу, але продовжує тренувати молодь та мріє повернутися до побратимів. «Я хочу повернутися. Тому що в мене дуже багато питань до росіян. Дуже багато», – каже Сенсей.

Кіно вже бере участь в українських фестивалях, а також незабаром буде представлено в Північній Америці.