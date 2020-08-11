«Хорошее здоровье на Интере» расскажет о прививках



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вакцинация – наиболее популярная тема для разговоров среди молодых родителей

В среду, 12 августа, в 13:20 зрители увидят новый выпуск ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере», темой которого стала вакцинация. Еще 20 лет назад прививки были обязательными для всех. В прошлом веке вакцины спасли десятки миллионов жизней. А сейчас существует тенденция отказа от вакцинации. У людей все чаще возникает вопрос: делать ли прививку? Действительно ли она необходима? Чего больше в вакцинации – пользы или вреда? В студии программы на эти и многие другие вопросы ответит ведущий Александр Лукьяненко вместе c экспертами ток-шоу.

Долго жить и оставаться здоровым человек стремился всегда. Мечты, как правило, «шифровались» в сказки: предлагалось то искупаться в чане с кипятком или молоком, чтобы стать молодым и здоровым, то выпить «живой» воды. Со временем это желание воплотились в реальность – изобрели вакцины от различных болезней. Именно они спасают миллиарды людей от самых страшных заболеваний. Но почему до сих пор некоторые боятся прививок? И почему их действительно стоит делать?

В студию ток-шоу придет ресторатор Олеся Хрусталева – мама двух детей, которая выступает против прививок. Женщина считает, что прививки вредят здоровью, уничтожая иммунитет, поэтому делать их не стоит. Откуда появился этот страх? Как бороться с синдромом «родительской тревожности»? Какими могут быть последствия отказа от прививки? Как подобные настроения влияют на коллективный иммунитет?

Еще один гость программы – профессиональный путешественник Артемий Сурин. Недавно он вернулся из кругосветного путешествия. Какие прививки ему пришлось сделать, чтобы обогнуть земной шар? Как в других странах относятся к вакцинации? Куда не пускают без соответствующих прививок?

Вакцинация – наиболее популярная тема для разговоров среди молодых родителей. Но иногда возникают вопросы, на которые должны отвечать врачи, а не друзья или родственники. Стоит ли делать прививки детям с хроническими заболеваниями? Как подготовить ребенка к вакцинации? Как свести к минимуму побочные действия прививки? Какие прививки необходимо сделать в течение жизни? Что делать, если график прививок был нарушен? Чем бесплатные индийские вакцины отличаются от европейских? Кто из звезд делает детям прививки?

Популярный телеведущий Андрей Данилевич в силу своей профессии каждый день общается со многими людьми, а значит, постоянно находится в зоне риска. Кроме съемок на телевидении, у Андрея есть еще одна работа – он воспитывает трех сыновей. После рождения младшего Саши у него снова возник вопрос – стоит ли делать прививки, чтобы уберечь детей от пандемий, вирусов и штаммов, которые появляются в нашей жизни? Чтобы развеять сомнения, он обратился за помощью к экспертам «Хорошего здоровья на Интере».

«Были времена, когда мы лечили раны подорожником, а бронхит горчичниками, – говорит Андрей Данилевич. – Сейчас, к сожалению, штаммы, вирусы с каждым годом становятся все более угрожающими для здоровья, поэтому я склоняюсь к тому, что прививки необходимы. Конечно, о вакцинации существует много разных мнений и информации в Интернете. Молодые мамы часто сами становятся «врачами» и решают, нужны ли их детям прививки. Это проблема государственного уровня. Должны быть программы и качественные вакцины, чтобы вернуть доверие людей».

Какие мифы существуют о прививках? Чем эпидемия отличается от пандемии? Когда появится вакцина против коронавируса и обязательной ли будет эта прививка? Разобраться во всех вопросах, связанных с вакцинацией, помогут эксперты «Хорошего здоровья на Интере»: иммунолог Олег Назар, педиатр Анастасия Барзилович, психолог Наталья Ломоносова.

Не пропустите выпуск ток-шоу «Хорошее здоровье на Интере» о вакцинации – во вторник, 12 августа, в 13:20 на телеканале «Интер».