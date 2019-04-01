Испанский нейробиолог рассказал, как влияет перевод часов на организм человека



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По мнению нейробиолога Диего Редолара перевод часов не является чем-то опасным

Последствия перевода часов при переходе на зимнее или летнее время в большей степени влияют на здоровье людей, чувствительных к изменению биоритмов, считает нейробиолог Диего Редолар.

Испанский ученый Диего Редолар из Открытого университета Каталонии поделился мнением о влиянии на здоровье перевода часов. Его интервью не случайно - в ночь на воскресенье европейские страны перешли на летнее время.

Редолар считает, что с точки зрения здоровья влияние перевода часов не обладает опасным, разрушительным эффектом. В целом для организма людей он имеет «очень незначительные последствия». Большинству людей, по мнению испанского ученого достаточно небольшого периода для того, чтобы адаптировать к режиму по новым часам.

Адаптироваться к переводу часов может оказаться несколько проблематичным для детей и пожилых людей, добавил Диего Редолар. Кроме того, всегда существует такой фактор, как индивидуальные особенности организма.

«Людям для комфортного для них сна необходимо разное время. Обычно называют цифру в семь-восемь часов. Это не так. Одним нужно меньше, другим - больше», – сказал ученый.

Ситуация с биоритмами в случае перевода часов аналогичная: некоторые люди приспосабливаются к нему лучше, другие – хуже, констатирует эксперт. По словам Диего Редолара, люди, которые реагируют на изменения часового пояса, в большей мере ощущают на собственном здоровье и последствия перехода на зимнее или летнее время.

В тоже время, некоторые специалисты считают, что перевод часов пагубно влияет на психологическое состояние человека. Особенно, это касается перехода на зимнее время.

Джерело: Medikforum.ru