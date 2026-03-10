Головна Скотч Здоров'я
Як йога може продовжити життя: 92-річна жінка розповіла про головний секрет свого довголіття

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
92-річна жінка з Індії називає секретом свого довголіття йогу та дисципліну
Дослідження доводять, що йога може впливати на сповільнення старіння клітин

92-річна жінка зі штату Керала в Індії розповіла, що допомагає їй залишатися стрункою, життєрадісною та сповненою сил у поважному віці. Жінка розповіла про секрети свого довголіття в розмові з лікарем Саджу Матт’ю. Про це пише «Главком» із посиланням на Еconomictimes.

Ім’я довгожительки лікар Саджу Матт’ю не розкрив, однак він розповів, що допомагає його пацієнтці підтримувати своє здоров'я та фігуру в 92 роки. За словами довгожительки, підтримувати здоров’я їй допомагають щоденні звички.

Секрет довголіття 92-річної жінки з Індії криється у фізичній активності, дисципліні, збалансованому харчуванні та збережені внутрішнього спокою, концентрації протягом дня. До слова, літня жінка надає перевагу домашній їжі, яку вона готує власноруч та вегетаріанській дієті.

Звичайний день довгожительки складається зі звичайних речей. Наприклад, стрункість жінки залежить від регулярних вправ та відсутності переїдання. Головна частина життя 92-річної жінки – це йога, нею вона займається щодня.

Також мешканка Індії починає свій день з прогулянки, щодня медитує та спить по сім-вісім годин на добу. Саджу Матт’ю додав, що його пацієнтка не має шкідливих звичок.

Щоб не втрачати сенс життя довгожителька зберігає міцні соціальні зв’язки. За словами лікаря, саме дисципліноване життя з щоденною фізичною активністю та правильним харчування є запорукою довгого життя його пацієнтки.

Подібні секрети довголіття підтверджують деякі дослідження. Наприклад, одне з досліджень доводить, що люди, які регулярно займалися йогою, мали підвищений рівень ферменту теломерази, що впливає на те, аби клітини залишалися молодими довше. Тобто регулярні заняття йогою можуть впливати на біологічні процеси старіння, підтримуючи клітини здоровими довше.

Як повідомляв «Главком», генетика може відігравати значно більшу роль у тривалості життя людини, ніж вважалося раніше. Нове дослідження показало, що близько 50% варіацій тривалості життя можуть бути пов’язані з генами. Команда дослідників виявила, що попередні оцінки спадковості були занижені, оскільки не враховували так звану «зовнішню смертність» – смерті внаслідок нещасних випадків, насильства, інфекцій чи інших факторів, не пов’язаних безпосередньо з біологічним старінням.

Читайте також:

Теги: здоров'я спорт поради довголіття

