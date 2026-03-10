100-річний тернополянин, який пережив Другу світову та заслання в Сибір, назвав секрет свого довголіття

Довгожитель свого часу був членом Конгресу Українських націоналістів, товариства політв’язнів і репресованих

Тернополянин Петро Кудла відсвяткував свій ювілей, довгожителю виповнилося 100 років. Чоловік розповів про секрет свого довголіття та поділився історією свого довгого життя. Про це пише «Главком» із посиланням на «Суспільне Тернопіль».

Петро Кудла народився в селі Шумляни Саранчуківської громади Тернопільської області. Життя довгожителя насичене різноманітними історіями та досвідом війни.

100-річний тернополянин розповів, у чому криється секрет його довголіття та дав поради, як прожити довге життя. «Щоби бути здоровим, треба лікуватись. Я в житті ні з ким не побився. Не треба робити чужому кривди. Як чужому зробиш кривду, то сам попадеш туди», – порадив Петро Кудла.

Петра Кудла під час Другої світової війни вивезли до Німеччини, де він змушений був копати бомбосховище. Згодом тернополянин потрапив до полону в Америці, а потім до Східної Німеччини. Чоловік також згадав, як його та інших людей везли до Росії та як він потрапив до табору в Сибірі.

«Де худобу возили, туди нас. По 150 людей у вагон. І кормили нас, по 2 сухарики хліба, ото байдочки такі, «цеглинка»-хліб. Із фляги, знаєте, така кружечка продовгувата, водички кип’яченої рано. Вмитись не було чим. Ще до Уралу було тепліше. Уже за Уралом почали замерзати болти у вагоні. То хто ближче болтів тих, то старались хоч капельку води взяти звідти, снігу. Доїхали в Новосибірськ, завелись воші. Уже лазили й по бровах, всюди. То ж ніхто не мився. Завели в баню. Я вже добрався до тої водички. До холодної і до гарячої. То мені не так молоко колись не смакувало, як та вода технічна», – поділився чоловік.

До табору в Норильську Петро Кудла потрапив не засудженим та без слідства. У засланні чоловік працював різноробочим. А коли його врешті звільнили, то заборонили повертатися на захід України. У Норильску українець познайомився зі своєю дружиною Ганною, яка також виявилася уродженкою Тернопільщини.

Із часом пара одружилася та в них народилася донька. До Тернополя родина повернулася у в 1976 році. Після оголошення незалежності України Петро Кудла був членом Конгресу Українських націоналістів, товариства політв’язнів і репресованих. Дружина довгожителя померла ще 14 років тому.

100-річний тернополянин чекає на перемогу України у війні з РФ та допомагає ЗСУ. Виплату в розмірі 5 тис. грн, яку він отримав на своє 100-річчя, довгожитель передав військовим. Захисники подякували Петру Кудлі за допомогу та передали йому вітання.

