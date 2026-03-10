Головна Скотч Здоров'я
100-річний тернополянин, який пережив Другу світову та заслання в Сибір, назвав секрет свого довголіття

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Петро Кудла поділився історією свого заслання до Сибіру в Росії
фото: Суспільне Тернопіль

Довгожитель свого часу був членом Конгресу Українських націоналістів, товариства політв’язнів і репресованих

Тернополянин Петро Кудла відсвяткував свій ювілей, довгожителю виповнилося 100 років. Чоловік розповів про секрет свого довголіття та поділився історією свого довгого життя. Про це пише «Главком» із посиланням на «Суспільне Тернопіль».

Петро Кудла народився в селі Шумляни Саранчуківської громади Тернопільської області. Життя довгожителя насичене різноманітними історіями та досвідом війни.

100-річний тернополянин розповів, у чому криється секрет його довголіття та дав поради, як прожити довге життя. «Щоби бути здоровим, треба лікуватись. Я в житті ні з ким не побився. Не треба робити чужому кривди. Як чужому зробиш кривду, то сам попадеш туди», – порадив Петро Кудла.

100-річний тернополянин назвав секрет свого довголіття
100-річний тернополянин назвав секрет свого довголіття
фото: Суспільне Тернопіль

Петра Кудла під час Другої світової війни вивезли до Німеччини, де він змушений був копати бомбосховище. Згодом тернополянин потрапив до полону в Америці, а потім до Східної Німеччини. Чоловік також згадав, як його та інших людей везли до Росії та як він потрапив до табору в Сибірі.

Петро Кудла показав, як він виглядав у молоді роки
Петро Кудла показав, як він виглядав у молоді роки
фото: Суспільне Тернопіль

«Де худобу возили, туди нас. По 150 людей у вагон. І кормили нас, по 2 сухарики хліба, ото байдочки такі, «цеглинка»-хліб. Із фляги, знаєте, така кружечка продовгувата, водички кип’яченої рано. Вмитись не було чим. Ще до Уралу було тепліше. Уже за Уралом почали замерзати болти у вагоні. То хто ближче болтів тих, то старались хоч капельку води взяти звідти, снігу. Доїхали в Новосибірськ, завелись воші. Уже лазили й по бровах, всюди. То ж ніхто не мився. Завели в баню. Я вже добрався до тої водички. До холодної і до гарячої. То мені не так молоко колись не смакувало, як та вода технічна», – поділився чоловік.

У Норильску довгожитель познайомився зі своєю дружиною Ганною
У Норильску довгожитель познайомився зі своєю дружиною Ганною
фото: Суспільне Тернопіль

До табору в Норильську Петро Кудла потрапив не засудженим та без слідства. У засланні чоловік працював різноробочим. А коли його врешті звільнили, то заборонили повертатися на захід України. У Норильску українець познайомився зі своєю дружиною Ганною, яка також виявилася уродженкою Тернопільщини.

Із часом пара одружилася та в них народилася донька. До Тернополя родина повернулася у в 1976 році. Після оголошення незалежності України Петро Кудла був членом Конгресу Українських націоналістів, товариства політв’язнів і репресованих. Дружина довгожителя померла ще 14 років тому.

Петро Кудла зі своєю дружиною та донькою
Петро Кудла зі своєю дружиною та донькою
фото: Суспільне Тернопіль

100-річний тернополянин чекає на перемогу України у війні з РФ та допомагає ЗСУ. Виплату в розмірі 5 тис. грн, яку він отримав на своє 100-річчя, довгожитель передав військовим. Захисники подякували Петру Кудлі за допомогу та передали йому вітання.

Також повідомлялося, 101-річний Микола Чабан з Каменя-Каширського, що на Волині, сам доглядає господарство, тримає козу і щодня виконує фізичні вправи. Пенсіонер розповів: за його плечима – десятки років роботи водієм вантажівки та тисячі кілометрів доріг. Чоловік певен: секрет його довголіття – щоденна зарядка і жодної ліні.

