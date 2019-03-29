Ученые выяснили, что сцеженное грудное молоко может навредить ребенку



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В сцеженном молоке присутствуют патогенные бактерии

Журнал Cell Host & Microbe опубликовал результаты исследования канадских ученых из Университета Манитобы, которые установили: сцеженное с помощью молокоотсосов материнское молоко может быть потенциально более опасным для ребенка, чем молоко, которое он получает непосредственно при грудном кормлении. Исследователи заявили: когда молоко сцеживают, его микробиота меняется, и в таком молоке появляется больше патогенных микроорганизмов.

К таким выводам специалисты пришли, проанализировав образцы молока, полученного у 393 здоровых матерей через 3-4 месяца после родов. При этом часть женщин сцеживали молоко, пользуясь молокоотсосами.

Молоко, которое сцеживалось через молокоотсосы, и привлекло внимание ученых. Выяснилось, что оно отличается более высоким уровнем содержания так называемых условно-патогенных бактерий Stenotrophomonas (стенотрофомонас) и Pseudomonadaceae (псевдомонады). Здоровый организм может успешно справляться с такими бактериями, но ослабленный рискует пострадать, в нем они способны вызывать бурное развитие инфекций.

При обследовании детей сцеженное молокоотсосом молоко отличилось снова. В то время как у малышей, которых кормили грудью, во рту была выше концентрация «хороших» бактерий, у детей, получавших сцеженное молоко, - наоборот, было существенно больше условно-патогенных.

«Метод вскармливания - наиболее значимый фактор, влияющий на состав микробиоты грудного молока и способный ее изменять. В грудном молоке женщин, которые пользуются молокоотсосом, наблюдалось большее количество энтеробактерий, которые включают в себя известные патогены вроде сальмонеллы и кишечной палочки. Полезные бактерии из рода бифидобактерий встречались в таком молоке реже», - констатировали специалисты.

Дети, получающие молоко из молокоотсоса, подвергаются дополнительной опасности - бактерии, попадающие в их организм, значительно повышают риск заболеваний в более позднем возрасте. В частности, так может развиваться астма, заявили авторы работы.

Джерело: Medikforum.ru