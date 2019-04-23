Медики назвали топ-5 продуктов, которые способствуют снижению давления



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Весной из-за капризной погоды люди, склонные к повышенному давлению, могут чувствовать себя особенно плохо

Понизить давление помогают не только таблетки, но и продукты.

Свекла.

Свекольный сок эффективно способствует снижению давления. Специалисты советуют перед употреблением выдерживать его некоторое время в холодильнике – так он станет еще полезнее. Употребление свежей свеклы также помогает стабилизировать давление.

Картофель.

В свежем картофеле содержатся важнейшие в для поддержания здоровья сосудов и сердца микроэлементы - калий, магний и витамин C. Чтобы картофель эффективно способствовал снижению давления, употреблять его нужно без соли и лучше всего запеченным в кожуре.

Сельдерей.

Замечено, что у человека, съедающего свежий сельдерей, снижается концентрация гормонов стресса в крови, под влиянием которых происходят сосудистые спазмы и повышается давление.

Красный болгарский перец.

Кардиологи советуют употреблять такой перец из-за обилия содержащегося в нем витамина С. Витамин C выполняет важную функцию в поддержании сердечно-сосудистой системы. Оболочки сердца и кровеносных сосудов содержат особый тип белка - коллаген, способствующий укреплению стенок кровеносных сосудов и предотвращающий их повреждения. Витамин C помогает организму вырабатывать коллаген.

Бобовые.

В них содержится много растворимой клетчатки, магния, калия – этот «букет» идеален для снижения давления. Достаточное количество калия защищает от развития аритмии, уменьшает нагрузку на сердце. Магний полезен для снижения давления, потому что оказывает расслабляющее действие на стенки сосудов.

Джерело: Medikforum.ru