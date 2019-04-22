Недостаток витамина D способствует развитию аутоиммунных заболеваний



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Американские исследователи изучили критерии, приводящие к развитию аутоиммунных заболеваний

По результатам исследований, важным фактором для сохранения здоровья оказался витамин D, именно его недостаток провоцирует такие тяжелые недуги.

Команда ученых из США рассказала о новых факторах возникновения ряда тяжелых болезней, связанных с нарушениями иммунитета. Издание Frontiers in Immunology обнародовало статью об исследованиях сотрудников Эдинбургского университета в области влияния витаминов на аутоиммунные заболевания. Так, витамин D воздействует на иммунитет человека, повышая шансы на устойчивость перед угрозами для здоровья. Дефицит этого элемента ослабляет организм и делает его более восприимчивым к ряду болезней, например, рассеянного склероза.

У взрослых людей при недостатке витамина D может возникать остеомаляция, при которой кости размягчаются. Это происходит из-за снижения способности дендритных клеток активировать Т-клетки. У детей витаминная недостаточность приводит к рахиту, при котором костные ткани поддаются деформации. Кроме того, ситуацию вместе с коллегами исследовали также эксперты Университета штата Юта. Ими был созданы специфические иммунотоксины, способные эффективно убивать клетки с наличием дефектного белка PD-1

Ученые изучили генные мутации, которые провоцируют развитие иммунных реакций на ткани и органы в самом организме. В разработанном иммунотоксине содержатся антитела к PD-1, вырабатываемый Pseudomonas-бактериями экзотоксин, и альбумин, связывающий домен. Эксперименты на грызунах показали действенность витамина в блокировке развития болезни. Витамин D в организме вырабатывается под влиянием солнечного света, при этом он обеспечивает всасывание фосфора и кальция в отделах тонкого кишечника. Недостаточность витамина D является одним из главных факторов риска возникновения аутоиммунных болезней.

Джерело: Medikforum.ru