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    Здоровье

    Недостаток сна может привести к возникновению инсульта

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    unsplash / @kstonematheson - Недостаток сна может привести к возникновению инсульта
    unsplash / @kstonematheson

    К такому выводу пришли специалисты из Общеклинической больницы Массачусетса

    Спать нужно не менее восьми часов в сутки. Это правило известно многим, но учитывая современный ритм жизни, соблюдать его удается с трудом. И это напрасно. Ученые не раз предупреждали о вреде недосыпания, вот очередное исследование, которое подтверждает: хроническая нехватка сна может привести к серьезным проблема в организме.

    Оказывается сон менее семи часов в день увеличивает риск возникновения инсульта в будущем. С процессом отдыха также связано развитие атеросклероза. У тех, кто мало спит данная болезнь проявляется гораздо чаще.

    Исследование специалисты Общеклинической больницы Массачусетса ставили на лабораторных грызунах. Мышей разделили на две группы и создали им разные условия. Первая группа тестируемых спала более восьми часов в сутки, а вот вторые были лишены столь продолжительного отдыха. В итоге у второй тестируемой группы был отмечен

    повышенный уровень лейкоцитов, а также возникновение атеросклеротических бляшек. Аналогичная ситуация происходит с организмом человека, уверены исследователи.

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