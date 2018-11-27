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    Здоровье

    От депрессии и для иммунитета: Ученые назвали самый полезный продукт во время зимних холодов

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    От депрессии и для иммунитета: Ученые назвали самый полезный продукт во время зимних холодов

    Исследование показало, что употребление какао и черного шоколада благотворно влияет на организм человека в холодное время года

    он не только отличается насыщенным вкусом, но также крайне благоприятно влияет на организм в столь непростое для него время. Какао способно уменьшать воспаления, что своевременно в сезон морозов, констатировали исследователи.

    Согласно отчету Европейского агентства по безопасности продуктов питания, для поддержания здоровья человеку следует съедать ежедневно не менее 2,5 граммов какао-порошка или 10 граммов черного несладкого шоколада. Как было установлено учеными из Университета Рединга, употребление какао стимулирует развитие нужных бактерий и уменьшает воспаление в кишечнике – в результате иммунитет становится крепче, и антитела успешнее борются с патогенами. Зимой как нельзя кстати!

    Но самым полезным какао считается даже не поэтому. В большей мере какао ценится научными специалистами за способность воздействовать на нервные клетки. Напиток  позитивно действует на нервную систему, помогая нейронам восстанавливаться и налаживать связи в мозге, который сильно страдает в результате повседневных стрессов.

    Сама зима с ее темнотой и холодом оказывается длительным стрессом для организма. Какао поднимает настроение и улучшает сопротивляемость депрессивным состояниям (как и болезням в целом) – в нем много магния, который помогает справляться с нервным напряжением, расслабляет мышцы, улучшает сон.

    Люди, которые пьют какао, в два раза меньше подвергаются риску заболеть диабетом или столкнуться с проблемами сердца. В состав какао входят флавоноиды, которые регенерируют митохондрии - энергетические центры клеток миокарда и каркасных мышц. Благодаря его употреблению зимой увеличивается эластичность сосудов, улучшается кровоток и кровоснабжение мозга.

    Особенно ценен такой компонент какао как эпикатехин. Данное вещество улучшает мозговое кровообращение и краткосрочную память, эффективно снижает артериальное давление. Причем в какао его гораздо больше, чем в ягодах, красном вине или зеленом чае. Регулярное употребление какао нормализует уровень холестерина и сахара в крови, снижает вероятность инсульта.

    Говоря о том, что самым полезным продуктом зимой является какао, ученые подчеркивают: речь идет о напитке, а не о шоколадных изделиях. В разного рода шоколаде слишком много дополнительных добавок.

    Джерело: Medikforum.ru

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