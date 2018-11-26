Ученые выяснили, что соцсети доводят до депрессии



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Результаты исследования показали, что при просмотре счастливых фотографий пользователей, у человека возникает ощущение неполноценности

Исследователи из Университета Пенсильвании выступили с заявлением о том, что частое использование соцсетей может доводить до депрессии. Это не первое исследование о связи соцсетей и самочувствия, однако специалисты впервые указывают не просто на факт корреляции, а на причинно-следственную связь.

Учеными был организован эксперимент с использованием соцсетей, в котором участвовали 143 добровольца-студента. В самом начале испытаний медики определили степень психо-эмоционального здоровья участников. Также было зафиксировано, сколько времени в среднем каждый из них проводит в сосетях.

Разделив испытуемых на две группы в случайном порядке, ученые разрешили одной из них использовать соцсети в своем привычном формате, тогда как другой - лишь около 10 минут ежедневно. Эксперимент продлился 3 недели.

Анализируя его результаты, специалисты установили: значительно больше психологических проблем, свидетельствующих о депрессии, было именно у тех участников, которые чаще всего пользовались соцсетями. Эти люди жаловались на тяжелые ощущения одиночества и неполноценности.

«Такая тенденция связана с подсознательным стремлением сравнивать себя с другими. Видя в соцсетях счастливые фотографии других людей, у человека может возникать чувство, что их жизнь лучше, чем у него, может формироваться осознание собственной ущербности», - отметили специалисты.

Чтобы соцсети не доводили до депрессии, авторы исследования советуют ограничивать время их использования и уделять больше внимания разным аспектам личной жизни.

Джерело: Medikforum.ru