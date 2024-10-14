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Поширена в Україні. Названо рослину, яка здатна підвищити імунітет

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Рослини ехінацеї містять різноманіття активних сполук, таких як кавова кислота, алкаміди, фенольні кислоти, розмаринова кислота, поліацетилени
фото з відкритих джерел

Лікар зазначає, що популярна рослина здатна зменшити запалення, покращити імунітет та знизити рівень цукру в крові

Наразі зростає вразливість дітей та дорослих до сезонних інфекцій, передусім до респіраторних вірусів. Завдяки ехінацеї можна підвищити імунітет. Про це заявив лікар-гастроентеролог та дієтолог Олег Швець.

«Більшість людей можуть зменшити ризики застуди завдяки здоровому способу життя. Захиститися від грипу і коронавірусу можна шляхом вакцинації. Окремий профілактичний напрямок традиційно складає прийом імуномодуляторів, серед яких, мабуть, найбільш відомими є вітамін С та ехінацея», – йдеться у заяві.

Лікар зазначає, що препарати ехінацеї пурпурової є популярними безрецептурними рослинними засобами, які використовують при застуді. Також вони застосовуються для лікування болю, запалення, мігрені та інших проблем зі здоров’ям.

Ехінацея – рід багаторічних трав'янистих рослин родини айстрових. Походить з Північної Америки, де ці рослини ростуть у преріях і відкритих лісистих місцевостях. Загалом налічує дев’ять видів, але в рослинних добавках використовують лише три: ехінацею пурпурову, вузьколисту та бліду. Для виготовлення таблеток, настоянок, екстрактів і чаїв беруть як верхні частини рослини, так і коріння.

Рослини ехінацеї містять різноманіття активних сполук, таких як кавова кислота, алкаміди, фенольні кислоти, розмаринова кислота, поліацетилени тощо. Вони здатні зменшити запалення, покращити імунітет та знизити рівень цукру в крові.

Корисні властивості ехінацеї:

  1. Багата на антиоксиданти. Містить флавоноїди, цикорієву та розмаринову кислоти. Ці антиоксиданти допомагають захистити клітини від окислювального стресу, який пов’язують із хронічними захворюваннями, як діабет, серцеві захворювання тощо.
  2. Позитивно впливає на імунну систему. Численні дослідження показали, що ехінацея допомагає імунній системі боротися з інфекціями та вірусами, що сприяє швидшому одужанню. Це одна з причин, чому її часто використовують для профілактики або лікування застуди. Згідно з систематичним оглядом рандомізованих досліджень, ехінацея може знизити ризик розвитку інфекції верхніх дихальних шляхів на 22%.
  3. Зменшує відчуття тривоги. Дослідження виявили, що ці рослини містять сполуки, які зменшують відчуття тривоги: алкаміди, розмаринова та кавова кислоти. Так, прийом 40 мг екстракту ехінацеї двічі на день протягом тижня значно зменшив тривогу порівняно з плацебо.
  4. Має протизапальні властивості. Ехінацея зменшує надмірне запалення. В одному дослідженні на мишах сполуки ехінацеї знизили важливі маркери запалення та втрату пам’яті, спричинену запаленням. В іншому 30-денному дослідженні за участі дорослих з остеоартритом, прийом добавки, яка містила екстракти імбиру та ехінацеї, значно зменшив запалення, хронічний біль і набряк.
  5. Покращує стан шкіри. Рослини ехінацеї допомагають в лікуванні поширених проблем шкіри. В одному дослідженні добавка з екстрактом баклажана та ехінацеї була ефективною для полегшення легкого та помірного акне порівняно з плацебо. В іншому дослідженні 2010 року за участю 10 осіб науковці виявили, що засоби для догляду за шкірою, що містять екстракт ехінацеї, покращують її зволоження та зменшують зморшки.
  6. Сприяють захисту від появи злоякісних новоутворень. Рак пов’язаний з неконтрольованим розростанням клітин. Дослідження in vitro демонструють, що екстракти ехінацеї здатні пригнічувати ріст ракових клітин і навіть викликати їх загибель. Вважається, що цей ефект виникає завдяки властивостям ехінацеї зміцнювати імунітет. Наразі не виявлено взаємодії препаратів з ехінацеї зі звичайними методами лікування раку, однак новіші дослідження за участі людей були б цікавими та перспективними.

Нагадаємо, що нові дослідження вчених показали, що споживання шоколаду може супроводжуватися несподіваними ризиками для здоров’я. Дослідження, проведене Університетом Джорджа Вашингтона в США, виявило, що значна кількість продуктів на основі какао містить важкі метали, які перевищують допустиму дозу. 

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Теги: українці Україна імунітет рослини здоров'я

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