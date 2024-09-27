Дослідження показало, кому корисніше довше спати: жінкам чи чоловікам

Професор Джим Хорн: Жінки за своєю природою – більше мислителі і, як правило, мають підвищену мозкову активність, порівняно з чоловіками

Women’s Brain Health Initiative: Жінки, які недосипають, схильні до депресії, гніву та психологічної нестабільності

Дослідження свідчить, що жінкам потрібно більше спати, ніж чоловікам, оскільки вони частіше страждають від побічних ефектів від нестачі сну. Про це повідомляє Women’s Brain Health Initiative.

У ході дослідження, проведеного вченими з Медичного університету Дьюка, обстежили 210 чоловіків і жінок (обидві групи – середнього віку) і виявили, що жінки, які недосипають, схильні до депресії, гніву та психологічної нестабільності.

«Ми виявили, що для жінок поганий сон тісно пов’язаний із високим рівнем психологічного стресу та посиленням відчуття ворожості, депресії та гніву. На відміну від цього, ці почуття не були пов’язані з однаковим ступенем порушення сну у чоловіків», – сказав Едвард Суарес, доцент кафедри психіатрії та поведінкових наук і провідний автор звіту дослідження.

Професор Джим Хорн, директор Центру дослідження сну при Університеті Лафборо, сказав, що жінки за своєю природою – більше мислителі і, як правило, мають підвищену мозкову активність, порівняно з чоловіками.

До слова, багато людей стикаються з проблемою нічних пробуджень, особливо близько 3-4 години ранку. Цей феномен має наукове пояснення. Фахівці зі сну стверджують, що основною причиною таких пробуджень є стрес. Він робить нас чутливішими до будь-яких подразників, через що ми частіше прокидаємося посеред ночі. Про це повідомляє видання IFLScience.

Щоб покращити якість сну, важливо створити розслаблюючий вечірній ритуал, який допоможе відключитися від денних турбот. Рекомендується відмовитися від гаджетів за годину до сну, прийняти теплу ванну і почитати книгу. Крім того, важливо забезпечити сприятливе середовище для сну: кімната має бути темною, тихою і прохолодною.

Регулярний режим дня також відіграє важливу роль. Спробуйте лягати спати і прокидатися в один і той же час щодня, навіть у вихідні. Фізична активність вдень допоможе краще заснути вночі, але інтенсивні тренування перед сном краще уникати.