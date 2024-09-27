Головна Скотч Здоров'я
search button user button menu button

Дослідження показало, кому корисніше довше спати: жінкам чи чоловікам

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Професор Джим Хорн: Жінки за своєю природою – більше мислителі і, як правило, мають підвищену мозкову активність, порівняно з чоловіками
фото з відкритих джерел

Women’s Brain Health Initiative: Жінки, які недосипають, схильні до депресії, гніву та психологічної нестабільності

Дослідження свідчить, що жінкам потрібно більше спати, ніж чоловікам, оскільки вони частіше страждають від побічних ефектів від нестачі сну. Про це повідомляє Women’s Brain Health Initiative.

У ході дослідження, проведеного вченими з Медичного університету Дьюка, обстежили 210 чоловіків і жінок (обидві групи – середнього віку) і виявили, що жінки, які недосипають, схильні до депресії, гніву та психологічної нестабільності.

«Ми виявили, що для жінок поганий сон тісно пов’язаний із високим рівнем психологічного стресу та посиленням відчуття ворожості, депресії та гніву. На відміну від цього, ці почуття не були пов’язані з однаковим ступенем порушення сну у чоловіків», – сказав Едвард Суарес, доцент кафедри психіатрії та поведінкових наук і провідний автор звіту дослідження.

Професор Джим Хорн, директор Центру дослідження сну при Університеті Лафборо, сказав, що жінки за своєю природою – більше мислителі і, як правило, мають підвищену мозкову активність, порівняно з чоловіками.

До слова, багато людей стикаються з проблемою нічних пробуджень, особливо близько 3-4 години ранку. Цей феномен має наукове пояснення. Фахівці зі сну стверджують, що основною причиною таких пробуджень є стрес. Він робить нас чутливішими до будь-яких подразників, через що ми частіше прокидаємося посеред ночі. Про це повідомляє видання IFLScience.

Щоб покращити якість сну, важливо створити розслаблюючий вечірній ритуал, який допоможе відключитися від денних турбот. Рекомендується відмовитися від гаджетів за годину до сну, прийняти теплу ванну і почитати книгу. Крім того, важливо забезпечити сприятливе середовище для сну: кімната має бути темною, тихою і прохолодною.

Регулярний режим дня також відіграє важливу роль. Спробуйте лягати спати і прокидатися в один і той же час щодня, навіть у вихідні. Фізична активність вдень допоможе краще заснути вночі, але інтенсивні тренування перед сном краще уникати.

Читайте також:

Теги: здоров'я жінка здоровий сон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Активність Сонця з 30 серпня по 1 вересня 2024 року
Прогноз магнітних бур на 30 серпня – 1 вересня: якою буде сонячна активність
30 серпня, 07:43
Люди під час акції біля поліції у Котельві щодо справедливого розслідування справи про насильство над дитиною, 31 серпня 2024-го року
Знущання над підлітком на Полтавщині: поліція повідомила про підозру двом фігурантам
2 вересня, 18:48
Врятована кам'яна баба
ЗСУ на Донеччині врятували унікальний артефакт
1 вересня, 15:10
Мікропластик стає небезпечним для здоров'я людей
Людський мозок дедалі більше потерпає від мікропластику: дослідження
3 вересня, 05:00
Новий кліщовий вірус, виявлений у Китаї
Китайські вчені виявили новий вірус, що може впливати на мозок
9 вересня, 11:15
Жінка надавала меддопомогу військовим у боях за Лиман, Вовчанськ та Бахмут
Військова медикиня поскаржилася на сексуальне домагання в армії
10 вересня, 17:28
США потерпають від небезпечних курячих яєць
Мешканці дев'яти американських штатів купували яйця із сальмонелою
11 вересня, 13:16
Вейпи шкодять мозку студентів
Куріння вейпу шкодить мозку: результати дослідження
19 вересня, 10:19
У герметичній капсулі Sarco смерть настає після того, як людина всередині неї натискає на кнопку і випускає азот
У Швейцарії поліція провела арешти через появу капсули для самогубств
26 вересня, 07:00

Здоров'я

Дослідження показало, кому корисніше довше спати: жінкам чи чоловікам
Дослідження показало, кому корисніше довше спати: жінкам чи чоловікам
Кейт Міддлтон завершила курс лікування від раку
Кейт Міддлтон завершила курс лікування від раку
«Схудла і... вмерла». Патологоанатом звернулася з порадою до охочих скинути вагу
«Схудла і... вмерла». Патологоанатом звернулася з порадою до охочих скинути вагу
Вживання кави перед шопінгом може призвести до імпульсивних покупок – вчені
Вживання кави перед шопінгом може призвести до імпульсивних покупок – вчені
Вчені дослідили, що допомагає комарам «полювати» за людьми
Вчені дослідили, що допомагає комарам «полювати» за людьми
Чому так багато молоді стало хворіти на рак. Науковці пояснили цей феномен
Чому так багато молоді стало хворіти на рак. Науковці пояснили цей феномен

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
66K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 вересня: ситуація на фронті
27K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 вересня 2024
13K
У мережі завірусилось фото Буданова у супермаркеті
12K
Скільки українців із окупованих територій вступили в армію РФ: дані Центру нацспротиву
11K
30 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9569
Одразу у двох областях України випав сніг (фото)

Новини

У Києві повітряна тривога тривала майже 20 хвилин
Сьогодні, 09:08
Вхід росіян у Вугледар, загострення на Близькому Сході та нова дата кінця світу: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Буде хмарна та дощова погода: прогноз на 30 вересня
Сьогодні, 06:00
30 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Повернення Зеленського із США, ядерні погрози РФ в ООН та наліт дронів на Росію: головне за ніч
Вчора, 07:00
Половину країни заллють дощі: прогноз погоди на 29 вересня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua