Україна евакуювала з Лівану чергову партію своїх громадян

У Лівані продовжуєьться військовий конфлікт за участі ЦАХАЛу та бойовиків «Хезболли»

Україна евакуювала з Лівану ще 68 людей. Серед них 28 українців та 40 іноземців. Операцію провели співробітники Головного управління розвідки та Міністерства закордонних справ України, повідомляє FREEДОМ.

Як повідомили у ГУР, літак спецрейсом з Бейрута приземлився у польському Жешуві: евакуйовано 28 українців – 19 дорослих та 9 дітей. Вони вже прямують до України.

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Евакуація громадян з Лівану Фото: ГУР

У рамках місії Україна допомогла залишити Ліван і для 40 іноземців із 7 країн світу – 26 дорослим та 14 дітям. Так, у безпеці опинилися громадяни Аргентини, Мексики, Молдови, Румунії, Чехії, Колумбії та Лівану.

У жовтні 2024 року ситуація в Південному Лівані стала напруженою через ескалацію військового конфлікту між ізраїльськими силами та «Хезболлою». Це загострення відбулося на фоні триваючого конфлікту між Ізраїлем і палестинськими групами, зокрема після нападів на Ізраїль у вересні.

Нагадаємо, в ніч проти 1 жовтня Ізраїль офіційно оголосив про початок наземної операції в Лівані, зосереджуючись на південних районах, де розташовані військові об'єкти «Хезболли».

Напередодні Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) оголосила закритою військовою зоною район навколо трьох населених пунктів на кордоні з Ліваном.

До слова, раніше повідомлялося, що у результаті широкомасштабних ізраїльських авіаударів по «Хезболлі» на півдні Лівану загинуло близько 300 осіб і понад 1000 отримали поранення.