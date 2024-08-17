Скільки алкоголю можна пити без шкоди для здоров’я? Німецькі вчені кардинально змінили думку

Науковці дійшли висновку: такої кількості спиртних напоїв, яка б не завдала шкоди організму, не існує

Фахівці з Німецького товариства харчування (Deutsche Gesellschaft für Ernährung, DGE) рекомендують повністю відмовитися від алкоголю. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Раніше науковці говорили, що спиртні напої в помірних кількостях не шкодять здоров'ю. Зокрема, вони розрахували, що допустима кількість алкоголю для здорових жінок – максимум 10, а для здорових чоловіків – 20 грамів на день. Для вагітних і жінок, які годують грудьми, алкогольні напої завжди були табу.

Однак тепер німецькі дослідники здорового харчування змінили свою позицію. У четвер, 15 серпня, було опубліковано нові рекомендації Німецького товариства харчування щодо споживання алкоголю. Згідно з ними, навіть мінімальної кількості спиртних напоїв, яка б не завдала шкоди організму, не існує. Алкоголь завжди негативно впливає на здоров'я, вважають фахівці.

Крім короткострокових наслідків вживання алкоголю, які сприяють травмам, нещасним випадкам і насильству, він також підвищує ризик розвитку раку, особливо раку грудей і товстої кишки, серцево-судинних захворювань, підвищенню тиску і захворювань печінки. У того, хто вживає алкоголь, шанси на передчасну смерть вищі.

Ще один важливий аспект – неконтрольоване вживання алкоголю, і особливо алкоголізм, значно знижує загальну якість життя. Часто це призводить до втрати працездатності, і як наслідок – до фінансових проблем і соціальної ізоляції. Сім'ї, члени яких страждають від алкоголізму, нерідко мають нижчий соціально-економічний статус. Діти з таких родин зазвичай гірше вчаться в школі та частіше піддаються соціальній ізоляції та мобінгу.

«Рекомендується повністю відмовитися від спиртних напоїв. А тим, хто вживає алкоголь, слід уникати його високих концентрацій у крові та запоїв. Особливо це стосується молодих людей», – каже Кіран Вірмані, директор Німецького товариства харчування.

Нагадаємо, що споживання алкоголю в Європі знизилося і здебільшого це відбулось за рахунок Росії, а також України і Туреччини. Про це йдеться у звіті ВООЗ. Загалом дорослі люди в Європейському регіоні споживають у середньому 9,2 літра чистого алкоголю щороку, що робить їх найбільшими пияками у світі.