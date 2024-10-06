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КАБи вщент руйнують Куп'янськ, у місті значні пошкодження – МВА

Степан Гафтко
glavcom.ua
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КАБи вщент руйнують Куп'янськ, у місті значні пошкодження – МВА
Куп'янськ постійно перебуває під ворожим вогнем
Фото з відкритих джерел

Росіяни продовжують руйнувати українські міста, зокрема, важких пошкоджень зазнає інфраструктура Куп'янська на Харківщині 

Ворог активно обстрілює Куп'янськ та прилеглі території до міста КАБами та іншими засобами ураження. Спостерігаються значні руйнування та пошкодження інфраструктури. Про це повідомив начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін в ефірі телеканалу «Ми-Україна».

Він підкреслив, що російські війська застосовують потужні авіаційні бомби (КАБ), які важать до півтори тонни і здатні знищувати все в радіусі одного кілометра, особливо в центральній частині Куп'янська.

«Інші КАБи 250-500, це постійно, особливо, це Лівобережжя, яке фактично вже знищене», - додав Беседін.

Голова МВА підкреслив, що вся критична та цивільна інфраструктура, включно з підприємствами, була знищена, і ворог продовжує дотримуватися тактики «випаленої землі».

Ситуація на Куп'янщині

У жовтні 2024 року ситуація на Куп'янщині залишається напруженою через постійні бойові дії. Російські війська активізували свої атаки, застосовуючи потужні авіаційні бомби вагою до півтори тонни (КАБ), які завдають значних руйнувань. Зокрема, центри Куп'янська зазнають особливих втрат, оскільки бомби знищують усе в радіусі одного кілометра​.

Місцеві жителі продовжують страждати від наслідків військових дій, численні будівлі зазнали руйнувань, а цивільна інфраструктура потребує термінового відновлення. За даними місцевих органів влади, евакуація населення та допомога постраждалим є пріоритетними завданнями в умовах зростаючої загрози з боку ворога​.

Крім того, повідомляється, що українські сили оборони продовжують здійснювати контрнаступальні дії, намагаючись утримати контроль над територією та запобігти подальшому просуванню російських військ​.

Нагадаємо, влітку колишній міський голова Купʼянська Геннадій Мацегора, який у перші дні широкомасштабного вторгнення РФ здав ворогу місто, помер у лікарні після замаху. 

До слова, 2 жовтня, російські окупанти завдали чергового удару по Харкову. За попередньою інформацією, близько 4:00 ранку, ворог обстріляв місто керованою авіабомбою.

Нагадаємо, росіяни продовжують наступати на Харківському напрямку та по всій лінії фронту. Зокрема, поблизу Глибокого ворог посилює свої підрозділи, також у цьому районі окупанти споруджують нові фортифікації.

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Теги: окупанти Україна інфраструктура місто населення евакуація ворог росіяни

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