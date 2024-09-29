Підполковник ЗСУ заявив, що необхідно мобілізувати держслужбовців

Офіцер вважає, що держслужбовців можна замінити ветеранами

В Україні держслужбовці також повинні бути мобілізовані. Про це заявив старший офіцер командування сухопутних військ ЗСУ, підполковник Павло Кишкар в інтерв'ю Апостроф TV.

«Якщо держава каже, що хорошим стрілком може бути водій з «Аврори», якому 59 років, то в мене з іншого боку питання – а чому чоловіки, які зараз служать у ДБР, інших органах чи працюють на різних підприємствах – не можуть бути успішними стрілками, операторами дронів чи зв'язківцями. Людину в 58 років ми можемо підготувати, взявши його з бізнесу. Людину з державного апарату ми не можемо взяти», – сказав Кишкар.

Офіцер вважає, що держслужбовців можна замінити ветеранами, а також жінками та чоловіками, які не підлягають мобілізації. Він пропонує дати державним органам, зокрема Державному бюро розслідувань (ДБР), два роки для того, щоб усі чоловіки, які підпадають під мобілізацію, виконали свій військовий обов'язок хоча б на рік. За його словами, це могло б суттєво змінити ситуацію в країні.

Нагадаємо, у середньому щомісячно по країні рекрутується 6,5 тис. добровольців. Як зазначив уповноважений Міністерства оборони Олексій Бежевець, для громадян доступно понад 10 тис. вакансій у Силах оборони. У тому числі кухарів, ремонтників, юристів, операторів БпЛА, медиків та інших. Рекрутуватися можна до всіх Сил оборони, включаючи ЗСУ, Національну Гвардію України, Службу Безпеки України, Державну прикордонну службу України та інші

Раніше стало відомо, що призов обмежено придатних чоловіків віком з 18 до 25 років зупинено. Наразі мобілізація можлива лише за письмовою згодою.

До слова, члени комітету Ради з питань нацбезпеки, розвідки та оборони зверталися до Генерального штабу з питанням зменшення мінімального призовного віку із 25 до 20 років. Однак, Генеральний штаб запевнив, що наразі такої потреби немає.