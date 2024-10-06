6 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Туман від самого ранку до великого урожаю наступного року

Сьогодні не можна лінуватися, жалітися

6 жовтня – День вчителя, День територіальної оборони в Україні та Міжнародний день африканської діаспори. Віряни вшановують день пам’яті святого апостола Томи.

День вчителя

Припадає на першу неділю жовтня. Свято було засноване указом Президента України 1994 року. Цього дня школярі, студенти та їхні батьки висловлюють подяку вчителям за їхню важливу працю. Традиційно у школах проводяться урочисті заходи, концерти, де учні виступають з подяками, віршами та піснями для вчителів. Також часто організовуються заходи, на яких старшокласники символічно беруть на себе обов’язки вчителів, щоб висловити свою повагу до їхньої щоденної праці.

День територіальної оборони в Україні

Припадає на першу неділю жовтня. Це свято було встановлене Указом Президента України 30 вересня 2020 року. Метою свята є вшанування працівників сектору безпеки і оборони, а також підкреслення важливості територіальної оборони у забезпеченні обороноздатності та територіальної цілісності України.

У цей день проводяться навчання з тактичної, інженерної та військово-медичної підготовки, урочисті заходи, а також відзначаються нагородами найкращі бійці військових і добровольчих формувань.

Міжнародний день африканської діаспори

Щороку святкують в першу неділю жовтня. Це свято було започатковане для вшанування внеску африканської діаспори у всьому світі та боротьби з дискримінацією. Африканська діаспора складається з мільйонів людей африканського походження, які проживають за межами Африки.

Вони зробили значний внесок у розвиток культур, економік та суспільств різних країн. Міжнародний день африканської діаспори є нагодою для підвищення обізнаності про їхні досягнення та проблеми, з якими вони стикаються.

Яке церковне свято 6 жовтня

6 жовтня у церковному календарі – день пам’яті святого апостола Томи. Він відомий як «Невіруючий Тома» через свою сумнівність у воскресінні Христа, доки не побачив Його рани на власні очі. Проте, його сумніви не були ознакою невіри, а радше бажанням переконатися у правдивості події.

Після воскресіння Христа, Тома активно проповідував Євангеліє і, за переказами, досяг Індії, де заснував християнські громади. Він є покровителем Індії та Португалії, а також будівельників та архітекторів. В Індії, у місті Майлапур, знаходиться санктуарій, зведений на місці його мученицької смерті. В іконографії Тома часто зображується з столярськими інструментами або списом, яким його було вбито.

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Що не можна робити сьогодні

Не можна лінуватися, жалітися.

Не слід сваритися і лаятися.

Забороняється переїдати.

Народні прикмети і традиції

У лісі майже немає грибів – до суворої зими;

високий бур'ян виріс – чекайте на сніжну зиму;

туман від самого ранку до великого урожаю наступного року.

Пам’ятні дати

1553 рік – за наказом султана Сулеймана І Пишного страчують його сина – Шехзаде Мустафу;

1596 рік – розпочинається Берестейський церковний собор;

1648 рік – війська Богдана Хмельницького беруть в облогу Львів;

1701 рік – Києво-Могилянській колегії надають статус академії;

1829 рік – перший пробний пробіг від Манчестера до Ліверпуля здійснює паровоз «Ракета», збудований британським винахідником Дж. Стефенсоном;

1848 рік – у Відні розпочинається народне повстання, яке вилилось у революцію 1848-1849 рр;

1917 рік – відбувається І Всеукраїнський з'їзд товариств «Просвіта»;

1927 рік – у Нью-Йорку відбувається прем'єра першого звукового фільму;

1948 рік – в Ашгабаті стається один із найпотужніших землетрусів у світі, що спричинив великі людські жертви;

1973 рік – атакою єгипетських та сирійських військ під час єврейського свята Йом-Кіпур починається Війна Судного дня між Ізраїлем та арабськими країнами;

1975 рік – київське «Динамо» виграє Суперкубок УЄФА у клубу «Баварія» (Мюнхен) в другому матчі 2:0 (перший 1:0).

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Іван, Макар.