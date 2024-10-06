Головна Новини
search button user button menu button

6 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юлія Хоменко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
6 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Туман від самого ранку до великого урожаю наступного року
фото: depositphotos.com

Сьогодні не можна лінуватися, жалітися

6 жовтня – День вчителя, День територіальної оборони в Україні та Міжнародний день африканської діаспори. Віряни вшановують день пам’яті святого апостола Томи.

День вчителя

6 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Припадає на першу неділю жовтня. Свято було засноване указом Президента України 1994 року. Цього дня школярі, студенти та їхні батьки висловлюють подяку вчителям за їхню важливу працю. Традиційно у школах проводяться урочисті заходи, концерти, де учні виступають з подяками, віршами та піснями для вчителів. Також часто організовуються заходи, на яких старшокласники символічно беруть на себе обов’язки вчителів, щоб висловити свою повагу до їхньої щоденної праці.

День територіальної оборони в Україні

6 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Припадає на першу неділю жовтня. Це свято було встановлене Указом Президента України 30 вересня 2020 року. Метою свята є вшанування працівників сектору безпеки і оборони, а також підкреслення важливості територіальної оборони у забезпеченні обороноздатності та територіальної цілісності України. 

У цей день проводяться навчання з тактичної, інженерної та військово-медичної підготовки, урочисті заходи, а також відзначаються нагородами найкращі бійці військових і добровольчих формувань.

Міжнародний день африканської діаспори

6 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Щороку святкують в першу неділю жовтня. Це свято було започатковане для вшанування внеску африканської діаспори у всьому світі та боротьби з дискримінацією. Африканська діаспора складається з мільйонів людей африканського походження, які проживають за межами Африки. 

Вони зробили значний внесок у розвиток культур, економік та суспільств різних країн. Міжнародний день африканської діаспори є нагодою для підвищення обізнаності про їхні досягнення та проблеми, з якими вони стикаються.

Яке церковне свято 6 жовтня

6 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

6 жовтня у церковному календарі – день пам’яті святого апостола Томи. Він відомий як «Невіруючий Тома» через свою сумнівність у воскресінні Христа, доки не побачив Його рани на власні очі. Проте, його сумніви не були ознакою невіри, а радше бажанням переконатися у правдивості події.

Після воскресіння Христа, Тома активно проповідував Євангеліє і, за переказами, досяг Індії, де заснував християнські громади. Він є покровителем Індії та Португалії, а також будівельників та архітекторів. В Індії, у місті Майлапур, знаходиться санктуарій, зведений на місці його мученицької смерті. В іконографії Тома часто зображується з столярськими інструментами або списом, яким його було вбито.

Читайте також: Церковний календар на жовтень 2024 року

Що не можна робити сьогодні

  • Не можна лінуватися, жалітися.
  • Не слід сваритися і лаятися.
  • Забороняється переїдати.

Народні прикмети і традиції

  • У лісі майже немає грибів – до суворої зими;
  • високий бур'ян виріс – чекайте на сніжну зиму;
  • туман від самого ранку до великого урожаю наступного року.

Пам’ятні дати

  • 1553 рік – за наказом султана Сулеймана І Пишного страчують його сина – Шехзаде Мустафу;
  • 1596 рік – розпочинається Берестейський церковний собор;
  • 1648 рік – війська Богдана Хмельницького беруть в облогу Львів;
  • 1701 рік – Києво-Могилянській колегії надають статус академії;
  • 1829 рік – перший пробний пробіг від Манчестера до Ліверпуля здійснює паровоз «Ракета», збудований британським винахідником Дж. Стефенсоном;
  • 1848 рік – у Відні розпочинається народне повстання, яке вилилось у революцію 1848-1849 рр;
  • 1917 рік – відбувається І Всеукраїнський з'їзд товариств «Просвіта»;
  • 1927 рік – у Нью-Йорку відбувається прем'єра першого звукового фільму;
  • 1948 рік – в Ашгабаті стається один із найпотужніших землетрусів у світі, що спричинив великі людські жертви;
  • 1973 рік – атакою єгипетських та сирійських військ під час єврейського свята Йом-Кіпур починається Війна Судного дня між Ізраїлем та арабськими країнами;
  • 1975 рік – київське «Динамо» виграє Суперкубок УЄФА у клубу «Баварія» (Мюнхен) в другому матчі 2:0 (перший 1:0).

Іменини

День ангела сьогодні відзначають: Іван, Макар.

Читайте також:

Теги: релігія православна церква церква українці Україна свята свято

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Малина в середньому на 67% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня
В Україні зросли ціни на малину: скільки коштує
Вчора, 10:33
Боєць 47-ї бригади «Маґура» Віктор Хамець розповів про українську армію
Військовий розповів, чи вдалося в українській армії викорінити радянщину
3 жовтня, 20:15
У 74 роки Чой Сун Хва дебютувала на Тижні моди в Сеулі
До фіналу конкурсу «Міс Всесвіт Південна Корея» потрапила 80-річна модель
30 вересня, 16:14
Володимир Кудрицький
Чому ексголова «Укренерго» Кудрицький боїться справи «Юнайтед енерджі»?
30 вересня, 14:02
Українським біженцям треба подбати про автомобільні номери у Німеччині
Час українських номерів минув: Німеччина вводить нові правила для біженців із авто
30 вересня, 09:53
Публічне оголошення про втечу з війська Сергія Гнезділова оживило дискусії про потребу ротації тих, хто тримає фронт третій рік
Дилема солдата Гнезділова. Справедливість чи капітуляція? Війна і право
24 вересня, 20:00
Православні та греко-католики відзначають День пам'яті святих мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії
День Віри, Надії, Любові та їх матері Софії: легенда про мучениць, традиції, прикмети та заборони
17 вересня, 07:00
Фобія п՚ятниці, 13–го – не з нашої культури, вона запозичена через кіно, літературу, мистецтво тощо з інших країв
Чи варто боятися п’ятницю, 13-те? Відповідь Православної церкви України
13 вересня, 10:21
Фільм Росіяни на війні вже показали 5 вересня на Міжнародному Венеційському кінофестивалі
Україна протестує проти показу в Торонто фільму про «хороших російських окупантів»
6 вересня, 22:35

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 жовтня: ситуація на фронті
28K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 жовтня 2024
21K
Не всі студенти отримають відстрочку: кого мобілізують восени
18K
У Хмельницькому ексголова МСЕК, засуджений за корупцію, мобілізувався у військо
6986
Орбан пригрозив Бельгії: причина
3957
Операція по всьому місту: у Сумах СБУ шукає ворожу розвідку та ДРГ

Новини

6 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Махінації посередників на фармринку. Тимошенко ініціює створення слідчої комісії
Вчора, 18:42
РЕБ на фронт: благодійники Бочкала та Колюбаєв передати обладнання для військових
Вчора, 12:39
Дощі та до 27°C тепла: прогноз погоди на 5 жовтня
Вчора, 05:06
5 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Вибухи в Києві та пожежа в Росії: головне за ніч
4 жовтня, 08:03

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua