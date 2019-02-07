Правильное питание может помочь женщинам избавиться от депрессии



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ecology.md

В исследовании приняли участие 46 тысяч человек

Британские научные специалисты из Королевского колледжа Лондона опубликовали в журнале Psychosomatic Medicine данные о том, что смена образа жизни, подразумевающая здоровую диету и физическую активность, способствует избавлению от подавленного настроения и хронической депрессии – главным образом, у женщин. Медики отмечают, что появление депрессии вызывает утрату интереса к жизни, снижение самооценки, апатию, нежелание общаться с людьми и другие негативные проявления.

Хотя лекарств для лечения депрессии в последние годы было создано много, терапия этого заболевания медикаментами часто сопряжена с серьезными побочными эффектами, включая нарушение обмена веществ, ожирение и зависимость. Связано это с тем, что наука пока не до конца понимает истинные механизмы этого психического нарушения.

Авторы нового проекта сообщили: ими было замечено, что многие пациенты, поменявшие стиль своего существования в сторону ЗОЖ с соблюдением здоровой диеты, избавлялись от хронической депрессии или заметно снижали остроту ее симптомов. Решив проверить верность своего наблюдения, ученые проанализировали данные, полученные во время экспериментов с использованием диет, проводившихся в последние годы. В общей сложности таких исследований удалось найти шестнадцать, в них участвовало около 46 тысяч мужчин и женщин, часть которых страдала от клинических форм депрессии.

В итоге ученые заключили: переход на средиземноморскую диету и десять других видов здоровых диетических рационов помог примерно трети депрессивных испытуемых избавиться от недуга. Однако помогало это преимущественно женщинам - у многих мужчин переход к здоровой диете давал скорее противоположный эффект. По словам ученых, в отличие от женщин, у каждого пятого мужчины после этого развилась еще более сильная депрессия.

Кроме того, здоровые диеты вкупе с физической активностью помогали женщинам избавляться от тревожных состояний, тогда как на мужчин в этом плане они не влияли.

Джерело: Medikforum.ru