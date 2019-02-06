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    Здоровье

    Миранда Керр рассказала, как избавиться от усталости и повысить энергию

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    Миранда Керр - Миранда Керр рассказала, как избавиться от усталости и повысить энергию
    Миранда Керр

    Все гениальное - просто. Во всяком случае, если верить одной из самых востребованных моделей современности

    Миранда Керр - успешная модель, мама двоих детей и жена миллиардера Эвана Шпигеля. К ее услугам - любые диетологи, косметологи и фитнес-тренеры, готовые познакомить ее с самыми последними достижениями в области красоты и здоровья. Однако в первую очередь Миранда доверяет матушке-природе.

    Несколько часов назад модель опубликовала новый пост в Instagram, в котором рассказала, что позволило ей увеличить жизненные силы.

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    на весь екран згорнути
    Миранда Керр рассказала, как избавиться от усталости и повысить энергию
    Миранда Керр рассказала, как избавиться от усталости и повысить энергию
    Миранда Керр рассказала, как избавиться от усталости и повысить энергию
    Миранда Керр рассказала, как избавиться от усталости и повысить энергию
    Миранда Керр рассказала, как избавиться от усталости и повысить энергию
    Миранда Керр рассказала, как избавиться от усталости и повысить энергию
    Миранда Керр рассказала, как избавиться от усталости и повысить энергию
    Миранда Керр рассказала, как избавиться от усталости и повысить энергию
    Миранда Керр рассказала, как избавиться от усталости и повысить энергию
    Миранда Керр рассказала, как избавиться от усталости и повысить энергию
    Миранда Керр рассказала, как избавиться от усталости и повысить энергию
    Миранда Керр рассказала, как избавиться от усталости и повысить энергию
    Миранда Керр рассказала, как избавиться от усталости и повысить энергию
    Миранда Керр рассказала, как избавиться от усталости и повысить энергию
    Миранда Керр рассказала, как избавиться от усталости и повысить энергию
    Миранда Керр рассказала, как избавиться от усталости и повысить энергию
    Миранда Керр рассказала, как избавиться от усталости и повысить энергию
    Миранда Керр рассказала, как избавиться от усталости и повысить энергию
    Миранда Керр рассказала, как избавиться от усталости и повысить энергию
    Миранда Керр рассказала, как избавиться от усталости и повысить энергию
    Миранда Керр рассказала, как избавиться от усталости и повысить энергию
    Миранда Керр рассказала, как избавиться от усталости и повысить энергию

    «Я пью сок из сельдерея каждое утро в течение последних 6 месяцев и чувствую себя просто замечательно! Я вижу огромную разницу в своем уровне энергии и работе пищеварительной системе до этого и после. Спасибо моему другу, что раскрыл для меня этот секрет», - подписала ролик Миранда. 

    Джерело: Hello!

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