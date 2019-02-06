Миранда Керр рассказала, как избавиться от усталости и повысить энергию



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Миранда Керр

Все гениальное - просто. Во всяком случае, если верить одной из самых востребованных моделей современности

Миранда Керр - успешная модель, мама двоих детей и жена миллиардера Эвана Шпигеля. К ее услугам - любые диетологи, косметологи и фитнес-тренеры, готовые познакомить ее с самыми последними достижениями в области красоты и здоровья. Однако в первую очередь Миранда доверяет матушке-природе.

Несколько часов назад модель опубликовала новый пост в Instagram, в котором рассказала, что позволило ей увеличить жизненные силы.

«Я пью сок из сельдерея каждое утро в течение последних 6 месяцев и чувствую себя просто замечательно! Я вижу огромную разницу в своем уровне энергии и работе пищеварительной системе до этого и после. Спасибо моему другу, что раскрыл для меня этот секрет», - подписала ролик Миранда.

Джерело: Hello!