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    Здоровье

    Ученые заявили, что белковый перекус перед сном улучшает метаболизм

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    Ученые заявили, что белковый перекус перед сном улучшает метаболизм

    Перекус приблизительно за полчаса до сна улучшает метаболизм и состояние мышц, что делает фигуру более стройной

     Хуже всего – употреблять перед сном калорийную жирную еду, подчеркивают исследователи.

    «Белковый перекус и 1-2 стакана воды поздним вечером полезны для организма и снижают ощущение голода. Также это хорошо влияет на состояние здоровья в целом», - заявили научные специалисты из группы, возглавляемой доктором Майклом Ормсби.

    Лучший вариант белкового перекуса, по мнению ученых, – это 30 граммов белка, такой порции вполне достаточно для улучшения метаболизма. В частности, они рекомендуют употреблять творог: в этом продукте много белка и мало углеводов. Также в качестве белкового перекуса подойдет греческий йогурт, в него можно добавить семена граната или чернику – это позволит повысить содержание  антиоксидантов в организме. Хороши для разгона метаболизма и фисташки - они способствуют улучшению показателей холестерина.

    Эти продукты употреблялись людьми во время эксперимента. Наряду с ними другие участники готовили себе по вечерам протеиновый коктейль или принимали специальные белковые добавки. В финале выяснилось, что употребление вышеназванных продуктов в качестве белкового перекуса перед сном улучшало метаболизм и качество мышечной массы не менее эффективно, чем отдельные добавки.

    Джерело: Medikforum.ru

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